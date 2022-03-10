Конькобежный спорт. Финал Кубка мира-2021/22 в Херенвене: где смотреть и что ждать

Буквально через несколько дней по завершению чемпионатов мира в спринтерском и классическом многоборье, сильнейших конькобежцев ждет еще один важный и престижный международный старт – на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене 12 – 13 марта 2022 года состоится финал Кубка мира.

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований до конца сезона. Но во многих дисциплинах интриги от этого не убавится. В частности, на 500 м у мужчин полосу невезения постарается преодолеть Лоран Дюбрей. Канадец не блеснул на Олимпиаде в Пекине, а на ЧМ в спринтерском многоборье лидировал после первого дня, однако вынужден был сняться из-за положительного теста на ковид. Он опережает Моришиге Ватару на 69 очков, но на 500 м в Херенвене запланированы два старта. В борьбе за Кубок мира лидирует свежеиспеченный чемпион мира в спринтерском многоборье и олимпийский чемпион на этой дистанции Томас Крол, опережающий на 24 очка Кьелда Найса. На 1500 м Джо Мантия создал себе необходимый задел для победы в Кубке мира, а на длинных дистанциях великолепный Нильс ван дер Пул выигрывает 54 очка у ближайшего преследователя Тед-Яна Блумена и, само собой, также не отдаст трофей. Но понятно, что он настроен только на победу на 5000 м, особенно с учетом анонсированного завершения профессиональной карьеры. В масс-старте олимпийский чемпион Барт Свингс также выглядит явным фаворитом.

Нильс ван дер Пул может в Херенвене завершить карьеру на победной ноте Фото © 2022 Getty Images

У женщин на 500 м за Кубок поспорят Эрин Джексон и Кодайра Нао, отстающая на 24 очка. На 1000 м Кодайра также может претендовать на трофей, но и здесь она уступает лидириующей Бриттани Боу 30 очков. На 1500 м почти с равными шансами на Кубок мира побегут в Херенвене Сато Айана (188 очков), Боу (184) и Такаги Михо (180). На длинных дистанциях Изабель Вайдеманн (205 очков) имеет небольшой запас перед Рагне Виклунд (182), Ирен Схаутен (180) и Франчески Лоллобриджиды (180). Что касается масс-старта, то тут спор за Кубок мира поведут Ивани Блонден и Лоллобриджида, отстающая на 34 очка.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира-2021/22. Херенвен, Нидерланды. Расписание с прямыми трансляциями

время начала соревнований – московское

12 марта, суббота

Женщины. 500 м. Начало в 15:00. Мужчины. 500 м. Начало в 15:13. Женщины. 1500 м. Начало в 16:10. Мужчины. 1000 м. Начало в 16:55. Мужчины. 5000 м. Начало в 17:35 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

13 марта, воскресенье

Женщины. 500 м. Начало в 15:10. Мужчины. 500 м. Начало в 15:49. Женщины. 3000 м. Начало в 16:28. Мужчины. 1500 м. Начало в 17:19. Женщины. 1000 м. Начало в 18:03. Мужчины. Масс-старт. Начало в 18:49. Женщины. Масс-старт. Начало в 19:10 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Полные результаты Финала Кубка мира по конькобежному спорту смотрите здесь