Конькобежный спорт. Чемпионат России-2021 на отдельных дистанциях: где смотреть и что ждать

Международный олимпийский сезон в конькобежном спорте стартует в середине ноября этапами Кубка мира, однако уже в конце октября лучшие российские конькобежцы проверят свои силы в конкурентной среди и на быстром льду. В конькобежном центре «Коломна» с 28 по 31 октября 2021 года пройдет чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в котором примут пусть не все, но многие сильнейшие конькобежцы страны.

Предварительно в соревнованиях выступят около 100 спортсменов из всех главных конькобежных регионах страны. Соревнования заявлены как квалификационные на первые международные старты сезона 2021/22, а, именно, первые этапы Кубка мира, которые запланированы 14 – 15 ноября в Томашове-Мазовецком, 19 – 21 ноября в Ставангаре, 3 – 5 декабря в Солт-Лейк-Сити и 10 – 12 декабря в Калгари. Но, понятно, что лидеры сборной могут подходить к внутренним стартам в тренировочном режиме. Экс-чемпионка мира Наталья Воронина пропустит чемпионат России из-за небольшой операции по удалению камня в почках. Что же касается Дениса Юскова, то многократный чемпион мира и обладатель Кубка мира из-за проблем с коленом вообще рискует пропустить олимпийский сезон. По крайней мере, по словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, уверенности, что он сможет быстро восстановиться и принять участие хотя бы в декабрьских этапах нет.

Хотя ряд лидеров сборной находятся в хорошей форме, так на этапе Кубка России в Коломне с 19 по 21 октября чемпионка мира-2021 Ангелина Голикова выбежала из 38 секунд (37,97) на 500 метров, всего шесть сотых ей уступила Ольга Фаткулина. Виктор Муштаков показал на 500 м 34,70 и 1.08,94 на 1000 м. Интересно, прибавят ли они еще за две недели до старта Кубка мира?

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях-2021. Коломна. Расписание

28 октября, четверг

Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м. Начало в 12:00

29 октября, пятница

Мужчины. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1000 м. Командная гонка. Начало в 12:00

30 октября, суббота

Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 1500 м. Масс-старт. Начало в 12:00

31 октября, воскресенье

Мужчины. 10 000 м. Женщины. 5000 м. Начало в 12:00

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