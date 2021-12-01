Команда за пьедесталом: Бразильские врачи рассказывают о сложностях подготовки к зимней Олимпиаде

Достижения спортсмена невозможно отделить от возможностей его тела.

Хотя состояние тела важно для всех нас, профессиональные спортсмены должны быть в превосходной физической форме, чтобы достигать лучших результатов. Это касается всех видов спорта, соревнования в которых проводятся на легкоатлетических дорожках, лужайках, кортах, а также на льду и на снегу на зимних Играх.

За последние годы спортивная медицина значительно продвинулась вперед и стала неотъемлемой частью технической деятельности команд. До зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине остается всего несколько месяцев, и именно накануне таких крупных событий чудеса спортивной медицины наиболее востребованы и имеют большое значение. Как избежать боли и травм? Это один из самых частых вопросов на пороге любого соревнования. Другой вопрос, если травмы или боль все же возникают, то как лучше их лечить?

В новом материале серии «Команда за пьедесталом» Olympics.com разговаривает с врачами олимпийской сборной Бразилии Леонардо Хирао и Фелипе Хардтом, которые будут работать на Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля.

Спортсмен сборной Бразилии во время медицинской процедуры. Фото: Олимпийский комитет Бразилии

Леонардо Хирао: «Каждая сотая на счету»

Бывший пловец ведущих клубов своего родного города Сан-Паулу Хирао предпочел будущее в медицине занятиям в бассейне. В начале своего обучения в ординатуре Университета Сан-Паулу он сосредоточился на спортивной медицине.

«Мне нравится все в спортивной медицине. С первого дня до последнего, весь цикл… Быть частью этого мира – это очень здорово», – говорит Хирао.

Идеал спортивного врача – предотвращение травм, но, конечно, в спорте это не всегда возможно.

«Это возможно [избегать некоторых травм], если мы определим факторы, которые к ним приводят. Это начинается с тренировок спортсмена, – говорит Хирао. – А предотвращение травм начинается с тренеров, в том числе по физической подготовке. Да, врачи имеют дело с последствиями, но они гораздо больше сосредоточены на том, чтобы определить причины травм».

«Кто-то может быть сильным спортсменом – самым быстрым, самым подготовленным, самым стабильным, но и он подвержен всему», – добавляет Хирао.

Леонардо работал со многими спортсменами в экстремальных условиях. Во время национального олимпийского отбора у одного спортсмена была проблема с сухожилием. Хирао предложил лекарство, которое облегчит боль во время соревнований.

«Каждая сотая [секунды] на счету», – сказал Хирао тому спортсмену. И разве в конце не подтвердилось, что он был прав? На финише именно эта сотая помогла показать время, дающее олимпийскую путевку. «Дело в деталях», – добавляет он.

В этом суть высоких результатов. Это те маленькие детали, которые влияют на то, выиграешь ты медаль или проиграешь. Добиваться преимущества необходимо в ежедневном режиме. Именно поэтому так много делается для адаптации к климату или часовому поясу во время соревнований.

Постоянное медицинское наблюдение может стать более важным, чем само вмешательство. Врачи постоянно анализируют биомеханические и биохимические маркеры, чтобы выяснить, правильно ли спортсмен реагирует на тренировки. Таким образом, команда в целом может знать, нужно ли замедлиться или есть возможность увеличить интенсивность для улучшения результатов.

Медицинский персонал помогает Леонардо Терсариолу из сборной Бразилии во время гандбольного матча на Олимпиаде-2020 в Токио Фото © GETTY IMAGES

Сегодня спортивная медицина – это не просто выявление травмы, постановка диагноза, проведение обследований и определений действий по дальнейшему восстановлению. Это устаревший подход. Сейчас постоянное медицинское наблюдение и поддержка являются ключевыми.

Фелипе Хардт: «Самое важное работать изо дня в день»

«Мы выполняем эту работу бок о бок с нашими профессиональными коллегами из других сфер. Необходимо делать универсальную работу, которая объединяет физическую и ментальную подготовку спортсменов», – говорит другой спортивный врач Фелипе Хардт.

По мнению Хардта, который также учился в Колледже спорта и физического воспитания Университета Сан-Паулу, необходимо ежедневно работать вместе, используя научные исследования и высокоэффективную методологию каждый день, чтобы применять решения на практике и вносить свой вклад в мониторинг, подготовку и выступление спортсмена. «Идеал – выйти за рамки травм и ортопедических проблем и сосредоточиться на спортивной науке».

Хардт работает врачом олимпийской сборной Бразилии с 2013 года. Он настолько увлечен своим делом, что не может наслаждаться спортом, не уделяя пристальное внимание мельчайшим деталям профессии. «Да, это сложно, – признает он. – У меня всегда критический взгляд. Я всегда все анализирую».

Эволюция сборной Бразилии на последних Олимпийских играх, как летних, так и зимних, также зависит от медицинского штаба. «Сегодня у нас есть возможность отслеживать все на ранней стадии в ежедневном режиме, – говорит он. – Сейчас редко происходит вмешательство, когда мы не знали о ситуации спортсмена заранее».

Спортсмен олимпийской сборной Бразилии во время медицинской процедуры. Фото: Олимпийский комитет Бразилии

«Приятно знать, что я смог чему-то научить спортсменов и что меня связывают с ними отношения. Это спортсмены, которые не просто хорошо выступают, но и имеют представление о своем здоровье, – говорит Хардт. – У них есть инструменты, самостоятельность и понимание того, что им подходит в тренировках и подготовке, а что нет. Это самое важное».

Отношения на доверии

Технический персонал должен уделять большое внимание спортсмену, чтобы помочь ему достичь высоких результатов. Вклад технологических достижений и научных исследований в общий подход к конкуренции неоспорим. Но даже в этом случае, по словам Хирао, и Хардта, забота и личные отношения между врачом и спортсменом всегда будут иметь первостепенное значение.

Отношения между врачом и спортсменом требуют полного доверия и открытости.

«Я часто получаю телефонные звонки от профессиональных бразильских спортсменов, которые живут за границей и все еще имеют к нам вопросы, – говорит Хардт. – Вы можете представить, насколько они нам доверяют».

Дорога в Пекин

Два бразильских врача будут присутствовать на Олимпиаде-2022 в Пекине в феврале. Они полностью осознают, что зимние Игры – это вызов для бразильской спортивной медициной и самих спортсменов. Поэтому они всегда стремятся узнать больше о зимних видах спорта и о спортсменах, которые хотят участвовать в этой Олимпиаде.

«Нам все еще нужно много узнать о зимних видах спорта. Действительно много, – говорит Хардт о своей стране, где летние Игры исторически и по очевидным причинам климата и культуры имеют приоритет. – Давайте подождем, что понадобится спортсменам и постараемся сделать все, то в наших силах накануне Олимпиады и во время нее».

«Спортивная медицина имеет фундаментальное значение, поскольку помогает главным тренерам принимать решения, – заключил Хирао. – Можно ли заниматься спортом высоких достижений без медицины? Да, но не ждите такой же эффективности или результатов».