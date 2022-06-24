Когда тренер спасает жизнь: Андреа Фуэнтес нырнула в бассейн за подопечной, сразу заметив опасность

Спорт это не только результаты, награды и преодоление. На чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 на соревнованиях по синхронному плаванию. в произвольной программе солисток Анита Альварес из сборной США завершила свою программу и из-за потери сознания стала уходить на дно бассейна. Ее тренер Андреа Фуэнтес сориентировалась мгновенно и прыгнула в воду, подняла подопечную и передала в руки спасателей.

Призер Олимпийских игр-2008 и 2012 в дуэте и в группе в составе сборной Испании не чувствует себя героиней.

Я должна была вытащить из воды одну их тех, кого люблю больше всего на свете, и бороться за то, чтобы она стала дышать, — сказала Фуэнтес в интервью olympics.com. — Я узаметила неладное еще до того, как все произошло. Я вижу их каждый день, по 8 часов в день, больше, чем своих детей. Заметила, что в конце программы нога у нее была более бледной, чем обычно. Когда она закончила программу, вместо того, чтобы подняться из воды, она ушла вниз. Так что я поняла, что что-то не так. Я хотела, чтобы она была в неопасности как можно скорее и поэтому действовала настолько быстро, насколько могла. Схватила ее и потянула наверх на поверхность.

Фуэнтес подчеркнула, что она и другие наставники обучены действиям в подобных ситуациях и часто должны применять такие навыки на тренировках.

Я спасатель, поэтому знаю, что точно нужно делать. Сердцебиение было, так что все было в порядке. Я видела, что все помогали или старались помочь, и это прекрасно. Подобное происходит в нашем виде спорта не в первый раз. Такое много раз случается на тренировках. Это одно из последствий задержки воздуха.

25-летняя спортсменка быстро восстановилась. Альварес даже высказала желание выступить в финале произвольной программы групп в пятницу:

Анита проснулась и сказала: «Андреа, я собираюсь плавать».

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