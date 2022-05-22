Керлинг. Юниорский чемпионат мира-2022. Золото – у сборных Шотландии и Японии

Юниорский чемпионат мира-2022 по керлингу прошел в шведском Йенчепинге с 15 по 22 мая. В решающем матче мужского турнира сборная Шотландии одержали уверенную победу над Германией – 7:1, а в женском финале борьба была более упорной, и спортсменки Японии выиграли у сборной Швеции со счетом – 7:4. Бронзовые медали завоевали сборные Канады (мужчины) и США (женщины).

Мужская сборная Шотландии провела отличный турнир, выиграв 10 из 11 проведенных в Йенчепинге матчей. Единственное поражение шотландцам нанесла в предварительном турнире команда Канады (7:6), но ожидаемой новой встречи этих двух сборных в решающем матче чемпионата мира не случилось. В полуфинале действующие чемпионы мира - канадцы - довольно неожиданно уступили сборной Германии (5:8), по сути, освободив тем самым для сборной Шотландии маршрут к золотым медалям. На финал немецкой команде уже не хватило ни сил, ни эмоций, и сборная Шотландии во главе со скипом Джеймсом Крэйком без особых проблем завоевала титул чемпиона мира.

Путь к своему триумфу в Йенчепинге у женской сборной Японии получился более извилистым. В круговом турнире она с шестью победами при трех поражениях заняла лишь третье место. Однако в плей-офф японские спортсменки просто преобразились. В драматичном полуфинале они сумели взять реванш за поражение в предварительном раунде у сборной США – 7:3. Решающим в матче оказался девятый энд, в котором японкам удалось «украсть» три камня в партии, где право последнего броска было у их соперниц. А в финале команда скипа Сае Ямамото (кстати, довольно редкий в керлинге случай, когда скипом была спортсменка, выполнявшая не последние, а первые броски своей команды в каждом энде) постепенно переиграла сборную хозяек чемпионата мира. Две партии, в которых японкам удавалось «украсть» по камню при чужом «хаммере», оказались ключевыми в этом матче. Одержав эту победу, сборная Японии впервые в истории завоевала золото юниорского чемпионата мира.

Все результаты юниорского чемпионата по керлингу среди мужчин можно посмотреть здесь.