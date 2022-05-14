Керлинг. Юниорский чемпионат мира-2022: что ждать, где смотреть

Юниорский чемпионат мира-2022 по керлингу пройдет в шведском Йончепинге с 15 по 22 мая. И в мужском, и в женском турнире примут участие по 10 сборных. На предварительном этапе с они проведут круговые турниры, матчи которых состоятся с 15 по 20 мая. По четыре лучшие сборные в обоих турнирах выходят в полуфиналы и далее разыграют медали по обычной системе плей-офф: 21 мая – полуфиналы, 22 мая – финал и матч за третье место.

В мужских соревнованиях участие примут сборные Канады, Германии, Италии, Республики Корея, Новой Зеландии, Норвегии, Шотландии, Швеции, Швейцарии и США. Фаворитами можно считать действующих чемпионов мира – канадцев, а также сборную Норвегии, в составе которой выступят два победителя юношеских Олимпийских игр 2020 года. Причем оба они - и Лукас Хестмялинген, и Бурас Гранде – считаются скипами норвежской команды. Способна побороться за победу и сборная Шотландии, за которую сыграют сразу три бронзовых призера предыдущего чемпионата мира.

Участницами женского турнира станут спортсменки Канады, Дании, Японии, Республики Корея, Латвии, Норвегии, Швеции, Шотландии, Швейцарии и США. Ситуация с главными претендентками на золото тут абсолютно аналогична мужскому турниру. Защищать свой полученный в прошлом году титул тоже будет команда Канады, а в составе норвежской сборной и тут есть две чемпионки юношеской Олимпиады-2020 – Нора Эстгард и Ингеборг Форбрегт. Именно спортсменки этих стран являются главными претендентками на победу.

Матчи юниорского чемпионата мира-2022 можно посмотреть на официальном канале Всемирной федерации керлинга здесь.

Расписание трансляций смотрите здесь.

Все результаты юниорского чемпионата по керлингу среди мужчин можно посмотреть здесь.