Керлинг. Олимпийская квалификация-2022: Сидорова и Тимофеев в двух победах от путевки в Пекин

На олимпийской квалификации по керлингу в городе Леуварден (Нидерланды) завершился групповой раунд в дисциплине «смешанные пары», и преодолеть этот барьер опытному российскому дуэту в составе Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева удалось с огромным трудом.

После двух подряд поражений от команд Дании и Австралии российским спортсменам в заключительный день группового турнира необходимо было обязательно выиграть оба своих матча – у Германии и Турции. И обе эти встречи получились очень непростыми. В игре с командой Германии Сидорова и Тимофеев уверенно лидировали после шести эндов (7:3), однако в предпоследнем позволили соперникам выиграть в три камня и сократить свое отставание до минимума. В итоге все решилось в заключительном энде, в котором россиянам удалось реализовать свое преимущество последнего броска и одержать итоговую победу – 8:6.

Матч с турецкой сборной поначалу тоже складывался очень нервно. И ключевой в нем стала ошибка турецкого игрока Угурчана Карабоза в четвертом энде. При исполнении своей партнершей ее последнего броска в энде Карабоз при свиппинге случайно задел камень щеткой по ходу ведения, и по правилам тот вышел из игры. После этого российский дуэт уверенно выиграл энд с преимуществом в три камня, и это позволило ему получить решающий перевес в матче. В результате – победа Сидоровой и Тимофеева (8:5), которая позволила им занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

Для завоевания путевки в Пекин россиянам в заключительный день квалификации вновь необходимо будет выиграть два матча - теперь уже в плей-офф. Первый из них они проведут с семейным дуэтом в составе брата и сестры Аку и Ооны Каусте из Финляндии, которые в своей группе одержали четыре победы в шести матчах, заняв третье место. Победитель этой встречи в финале олимпийской квалификации вечером 9 декабря встретится с командой США, которая на турнире в Леувардене пока идет без поражений.

Расписание и результаты матчей олимпийской квалификации по керлингу среди смешанных пар можно посмотреть здесь

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