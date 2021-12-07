Керлинг. Олимпийская квалификация-2022: россиянам больше некуда отступать после поражения от Австралии

Российская команда по керлингу в дисциплине смешанные пары (дабл-микст) на квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине в Леувардене продолжает играть на нервах своих болельщиков. После поражения от Дании Анна Сидорова и Алексей Тимофеев уступили еще и Австралии со счетом 6:8, поставив себя на грань вылета из борьбы за олимпийские путевки.

После неудачи в матче с Данией днем ранее Сидорова и Тимофеев дружно жаловались на качество льда, мешающего показывать мастерство и уравнивающего шансы команд. Однако классные команды должны приспосабливаться и к таким условиям, исключая грубые ошибки. Анне и Алексею это не удалось, пусть соперники из Австралии дали им немало шансов. После неудачного старта (1:4) россияне воспользовались грубыми ошибками оппонентов, взяв два камня, а затем еще три и поведя 6:4.

Но затем их словно подменили. Ладно они проиграли два камня на окончании соперников в шестом энде, но отдать по камню в двух заключительных эндах, имея право последнего броска… Причем ошибки Сидоровой действительно были довольно грубыми. Как следствие, теперь россияне с двумя победами в четырех матчах откатились уже на пятое место. Для того, чтобы попасть в топ-3 в своей группе и продолжить борьбу за олимпийские путевки им необходимо обыгрывать 8 декабря Германию и Турцию.

Расписание и результаты матчей олимпийской квалификации по керлингу среди смешанных пар можно посмотреть здесь

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