Керлинг. Мужчины. Россияне бьются за путевки на чемпионат мира-2022: что ждать, расписание, результаты

Мужская сборная России по керлингу во главе со скипом Сергеем Глуховым буквально за несколько недель до Олимпийских игр в Пекине (где она, напомним, будет выступать как команда ОКР) сыграет 18 – 22 января в финском городе Лохья в квалификационном турнире к чемпионату мира-2022.

В прошлом сезоне Глухов и его команда произвели фурор на чемпионате мира, добравшись до полуфинала и завоевав путевку на Игры-2022 в Пекине. Пусть, в итоге, медали выиграть не удалось, четвертое место стало за явным преимуществом лучшим результатом за всю историю мужского российского керлинга на ЧМ. Однако в связи с провалом на чемпионате Европы-2019 россияне потеряли место в европейской элите и на ЧЕ-2021 в конце ноября в Лилеххамере вынуждены были выступать в группе B. С задачей-максимум они справились –дошли до финала, автоматически вернув себе место в группе А, а заодно получив путевку в квалификационный турнир к чемпионату мира.

Сам ЧМ намечен на начало апреля в Лас-Вегасе, а квалификация к нему состоится в Финляндии и станет для россиян не только важным стартом самим по себе, но и хорошей соревновательной тренировкой перед Олимпиадой. В турнире примет участие семь команд, которые поспорят за две оставшиеся путевки в Лас-Вегас. Все они проведут круговой турнир, сыграв по разу с каждым из соперников. Три лучших выйдут в плей-офф. Причем сперва сыграют команды, занявшие первые и вторые места. Победитель этой встречи квалифицируется на ЧМ-2022, а проигравший поспорит за вторую оставшуюся путевку в матче с третьей командой по итогам кругового турнира. С учетом уровня Глухова и его партнеров по сборной шансы россиян на успешное выступление достаточно высоки, но и соперников нельзя недооценивать.

Состав мужской сборной России на квалификационный турнир к чемпионату мира-2022

Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Керлинг. Квалификационный турнир к чемпионату мира-2022 среди мужских команд. Лохья, Финляндия (17 – 22 января). Расписание матчей сборной России

время начало игр – московское

18 января, вторник

Россия – Испания. Начало в 15:00

Россия – Нидерланды. Начало в 20:00

19 января, среда

Россия – Финляндия. Начало в 20:00

20 января, четверг

Россия – Япония. Начало в 10:00

21 января, пятница

Россия – Турция. Начало в 10:00

Россия – Китайский Тайбэй. Начало в 16:00

22 января, суббота

Плей-офф. Начало в 15:00

Полное расписание квалификационного турнира к чемпионату мира по керлингу-2022 и результаты игр по мере их завершения смотрите здесь

Трансляций соревнований не запланировано