Керлинг. Квалификация к Олимпиаде-2022: Сидорова и Тимофеев начинают борьбу за путевку в Пекин

Титулованный российский дуэт в составе Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева в стартующей в городе Леуварден квалификации поведет борьбу за одну из двух остающихся вакантными лицензий на олимпийский турнир по керлингу в дисциплине «смешанные пары».

В отборочном турнире в Нидерландах в этом виде выступят 14 дуэтов, которые на предварительном этапе распределены на две группы. Соперниками Сидоровой и Тимофеева в группе А станут пары из Австралии, Венгрии, Германии, Дании, Испании и Турции. В группе В сыграют дуэты из Эстонии, Финляндии, Японии, Кореи, Латвии, Новой Зеландии и США.

С 5 по 8 декабря команды проведут круговые турниры в своих группах. Дуэты, занявшие по их итогам первые места, напрямую попадают в полуфинал, а те, кто расположится по итогам предварительного раунда на второй и третьей позициях, проведут дополнительный стыковой матч с командами из другой группы. Таким образом будет сформирована четверка команд, которые 9 декабря в полуфинальных матчах квалификационного турнира и разыграют две путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Среди участников отборочного турнира в Нидерландах российский дуэт является одним из наиболее опытных, так как и Анна Сидорова, и Алексей Тимофеев долгое время были скипами национальных сборных России в классическом керлинге. Сидорова в этом качестве дважды становилась чемпионкой Европы, пять раз призером чемпионатов мира и два раза принимала участие в Олимпийских играх. Достижения Тимофеева скромнее, хотя и он в роли скипа возглавлял мужскую сборную России по классическому керлингу на крупнейших международных соревнованиях. Сформировать дуэт в новой для каждого из них дисциплине и попытаться пройти квалификацию на Олимпиаду они решили лишь в этом году и уверенно преодолели национальный отбор. Однако главное испытание для дуэта Сидорова-Тимофеев еще впереди.

- Да, в России мы доказали, что сильнее остальных. Но на турнире, где нет права на ошибку, на первый план выходят уже не твои профессиональные и технические навыки, а психологическая устойчивость, - сказала Анна Сидорова в интервью сайту Олимпийского комитета России. – Понятно, что любая команда будет цепляться, и все будут бороться до последнего. И заранее даже не возьмусь говорить, кого считаю нашими основными соперниками. Только одно можно сказать точно: будет интересно!

Добавим, что после турнира смешанных пар там же, в Леувардене, последние лицензии на Олимпийские игры в Пекине разыграют команды по классическому керлингу среди мужчин и женщин. Однако российские представители в этих видах участия в турнире не примут, так как уже имеют лицензии для участия в Играх 2022 года.

Расписание и результаты матчей олимпийской квалификации по керлингу среди смешанных пар можно посмотреть здесь

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