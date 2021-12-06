Керлинг. Квалификация к Олимпиаде-2022: российский дуэт остался без права на ошибку

На квалификации в городе Леуварден (Нидерланды) разыгрываются две последние лицензии на турнир по керлингу Олимпийских игр 2022 года в Пекине в дисциплине «смешанные пары».

В первый день группового турнира российский дуэт в составе Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева одержал две уверенные победы – над командами Испании (9:2) и Венгрии (9:3). При этом именно опытную венгерскую пару в составе Доротеи Паланча и Жолта Киша многие называли главным конкурентом Сидоровой и Тимофеева на групповом этапе. Однако уже второй энд, выигранный российским дуэтом в этом матче с преимуществом в четыре камня, стал ключевым и определил весь ход дальнейшей борьбы.

А вот в единственной встрече второго игрового дня Сидорова и Тимофеев довольно неожиданно оступились в матче с командой Дании – 5:11. На протяжении всей игры российские спортсмены пытались привыкнуть к особенностям льда на дорожке С, где они играли впервые, но датской паре адаптироваться к условиям матча удалось гораздо быстрее. В результате каждый из четырех эндов с преимуществом своего последнего броска датчане выиграли с преимуществом минимум в два камня, и это позволило им одержать убедительную победу в матче.

Одно поражение по-прежнему не лишило российскую пару надежд не только на выход в плей-офф, но даже на первое место в группе, дающее прямое право сыграть в матче за путевку в Пекин. Но теперь Сидоровой и Тимофееву придется играть уже без права на ошибку – в том числе и в завтрашней встрече с командой Австралии, которая пока идет на турнире без поражений.

Расписание и результаты матчей олимпийской квалификации по керлингу среди смешанных пар можно посмотреть здесь

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