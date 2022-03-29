Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Сборная Швейцарии отстояла свой титул

Чемпионат мира по керлингу среди женских команд прошел в канадском Принс-Джордже и завершился победой сборной Швейцарии, которая в финальном матче одержала победу над сборной Республики Корея – 7:6. Это была уже 14-я подряд победа команды Сильваны Тиринцони в Принс-Джордже – швейцарки выиграли все 12 матчей кругового турнира, а затем одержали победы в обеих встречах плей-офф.

Чемпионат мира начали 13 сборных, однако до окончания группового турнира дошли лишь 11, так как две команды вынуждены были досрочно прекратить борьбу из-за вспышек коронавируса. Причем эта неприятность случилась именно со сборными, команды которых встретились в олимпийском финале Пекина – Шотландией и Японией. Правда, на турнире в Принс-Джордже они были представлены другими составами, чем на Олимпиаде, но все равно входили в число претендентов на медали. Без этих сборных явными фаворитами чемпионата мира стали участницы матча за бронзу Игр в Пекине - Швеция и Швейцария. Тем более, что как раз они приехали в Принс-Джордж именно в своих звездных составах во главе с титулованными скипами – олимпийской чемпионкой 2018 года Анной Хассельборг у Швеции и действующей чемпионкой мира Сильваной Тиринцони у Швейцарии.

Круговой турнир лучше провели швейцарки, выигравшие все 12 проведенных матчей. Команда Хассельборг потерпела на предварительной стадии три поражения и, пропустив по дополнительным показателям вперед сборную Республики Корея, вынуждена была для попадания в полуфинал проводить дополнительный квалификационный матч против сборной США. И он сложился для шведок очень непросто. После девяти эндов впереди были американки – 6:4, однако отличные действия Хассельборг и грубейшая ошибка скипа команды США Кори Кристенсен позволили сборной Швеции взять в заключительном энде четыре камня и все-таки пробиться в четверку сильнейших.

В полуфинале турнирные пути сборных Швеции и Швейцарии вновь пересеклись, и команда Тиринцони смогла взять у шведок реванш за поражение в «бронзовом матче» Игр в Пекине. Правда, сильно помогла им в этом скип сборной Швеции. При счете 5:6 Хассельборг, имея в распоряжении последний камень и исполняя не слишком сложный постановочный бросок, не смогла привезти камень в зону «четыре фута». В итоге вместо экстра-энда – поражение команды Швеции (5:7).

Второй полуфинал также сложился очень драматично. После семи эндов сборная Канады выигрывала у кореянок – 6:4. Однако затем игра у скипа хозяек турнира Керри Эйнарсон разладилась. И канадки сначала позволили соперницам взять два камня в восьмом энде и сравнять счет, а после этого – еще и «украсть» камни (соответственно, один и два) в двух заключительных эндах со своим правом последнего броска. Сборная Республики Корея одержала победу со счетом 9:6 и получила право сыграть в финале.

В решающем матче сборная Швейцарии сразу захватила преимущество, после обнуленного первого энда взяв три камня во втором. На протяжении всей встречи кореянки пытались ликвидировать этот гандикап, но инициатива все равно принадлежала команде Швейцарии. Перед заключительным эндом счет был равным 6:6, но право последнего броска в нем принадлежало именно команде Тиринцони. Сборная Республики Корея сумела завязать борьбу в этом решающем энде, однако неточность скипа Ким Юн-Джун при исполнении ее заключительного броска, оставила швейцарке Алине Петц возможность не слишком сложным последним броском обеспечить своей команде победу. И Петц оказалась абсолютно точна!

Сборная Швейцарии третий раз подряд завоевала золото чемпионата мира. На втором месте – команда Республики Корея, а бронза – у команды Канады, которая в матче за третье место победила Швецию (8:7).

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