Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Первый старт нового олимпийского цикла

Чемпионат мира по керлингу среди женских команд пройдет в канадском Принс-Джордже с 19 по 27 марта. В турнире примут участие 13 сборных – Канада, Чехия, Дания, Германия, Италия, Япония, Республика Корея, Норвегия, Шотландия, Швеция, Швейцария, Турция и США.

Не все команды, принимавшие участие в олимпийском турнире в Пекине, сыграют на чемпионате мира в тех же самых составах, что и на Олимпиаде. И главным в этом смысле можно считать тот факт, что обе команды, выступавшие в финале Игр в Пекине, привезли в Принс-Джордж другие составы. Команду Шотландии (напомним, что олимпийское золото под флагом Великобритании завоевала четверка во главе с Ив Мюйрхед) возглавит на чемпионате мира скип Ребекка Моррисон. Именно ее команда выиграла национальный чемпионат, который прошел в Шотландии сразу после Игр в Пекине и стал отборочным к нынешнему чемпионату мира. Также в полностью измененном виде предстанут на турнире в Канаде и финалистки Олимпийских игр из сборной Японии, скипом которых станет в Принс-Джордже Китазава Икуе.

Однако одна олимпийская чемпионка Пекина на чемпионате мира в Канаде все же сыграет. В роли скипа сборной Италии в Принс-Джордж приехала Стефания Константини, которая вместе с Амосом Мосанером выиграла золото Олимпийских игр в соревнованиях смешанных пар.

Самыми титулованными командами и основными претендентками на медали нынешнего чемпионата мира являются команды Швейцарии и Швеции, которые выступят в Принс-Джордже в тех же самых составах, в которых играли в Пекине. На Олимпиаде они встретились между собой в матче за бронзу, и победу со счетом 9:7 одержали тогда шведки, которым помог сделать это последний бросок их скипа - олимпийской чемпионки 2018 года Анны Хассельборг. Спортсменки Швейцарии во главе со скипом Сильваной Тиринцони, хоть и остались в Пекине без медалей, но приехали в Канаду в статусе действующих чемпионок мира и с намерением реабилитироваться за олимпийскую неудачу.

Скрытым фаворитом чемпионата мира можно считать и сборную Канады. Хозяек турнира представит на нем команда скипа Керри Эйнарсон. В ее послужном списке пока нет громких международных титулов, но она трижды подряд (в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах) выигрывала национальный чемпионат, и это явно свидетельствует о ее высоком классе.

С 19 по 25 марта на чемпионате мира пройдет круговой турнир, в рамках которого все 13 сборных по одному разу сыграют друг с другом. Первая и вторая команды по итогам предварительного раунда напрямую попадают в полуфинал, а сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут по дополнительному квалификационному матчу. Эти встречи, как и полуфиналы, состоятся 26 марта. Матч за третье место и финал пройдут в Принс-Джордже 27 марта.

Все результаты чемпионата по керлингу среди женщин можно будет посмотреть здесь