Керлинг. Чемпионат мира-2022 среди смешанных пар: что ждать, где смотреть

Чемпионат мира-2022 по керлингу среди смешанных пар пройдет в швейцарской Женеве с 23 по 30 апреля. В турнире выступят 20 команд, и в составах трех из них есть обладатели золотых медалей Олимпийских игр в Пекине.

За команду Италии в Женеве сыграет Стефания Константини, которая вместе с Амосом Мосанером блестяще выступила на Олимпиаде именно в турнире смешанных пар, одержав там победы во всех проведенных матчах. На чемпионате мира у Константини будет другой партнер – Себастьяно Арман, но и в таком составе итальянская команда остается в числе фаворитов турнира. За сборную Шотландии в Женеве выступит Ив Мюйрхед, которая в роли скипа привела женскую команду Великобритании к золоту пекинских Игр. Ее партнером на чемпионате мира будет Бобби Лэмми, который также стал призером недавней Олимпиады – в его активе серебро в составе команды Брюса Моуэта. Есть свой олимпийский чемпион 2022 года и в составе шведского дуэта – это Расмус Врана, который выиграл пекинские Игры в команде легендарного скипа Никласа Эдина. На чемпионате мира партнершей Расмуса станет его родная сестра Изабелла Врана, для которой нынешний турнир станет дебютом на серьезном международном уровне в дисциплине mixed doubles.

Помимо команд, имеющих в составе олимпийских чемпионов, в числе претендентов на медали можно выделить сборную Швейцарии, за которую вместе со Свеном Мичелом сыграет пятикратная чемпионка мира по классическому керлингу Алина Петц. Как всегда, нельзя сбрасывать со счетов и сборную Канады, в составе которой выступят Джоселин Петерман и Бретт Галлант, ставший в Пекине бронзовым призером Олимпиады в турнире мужских команд. Словом, нынешний чемпионат мира среди смешанных пар обещает стать одним из самых звездных и непредсказуемых в истории.

На предварительном этапе 20 команд разбиты на две группы. В первой из них сыграют Италия, Япония, Швеция, Норвегия, Швейцария, Финляндия, Дания, Эстония, Новая Зеландия и Республика Корея, во второй – США, Канада, Чехия, Германия, Шотландия, Англия, Австралия, Венгрия, Турция и Испания. Круговые турниры в группах пройдут с 23 по 28 апреля.

В плей-офф попадают по три сильнейшие команды из группы, причем победители получат путевки в полуфинал напрямую, а сборным, занявшим вторые и третьи места, предстоит провести для этого дополнительный стыковой матч. Эти квалификационные встречи плей-офф, как и полуфиналы, состоятся 29 апреля. Финал чемпионата мира среди смешанных пар и матч за бронзовые медали – 30 апреля.

Напомним, что действующим чемпионом мира в дисциплине mixed doubles является сборная Шотландии, завоевавшая этот титул год назад у себя на родине, в Абердине.

Трансляции чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно смотреть на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга

Расписание и результаты чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно посмотреть здесь