Керлинг. Чемпионат мира среди смешанных пар-2022. Олимпийские чемпионы лидируют в обеих группах

Чемпионат мира-2022 по керлингу среди смешанных пар проходит в швейцарской Женеве с 23 по 30 апреля. За два дня до окончания предварительного раунда в обеих группах определились единоличные лидеры. В группе А это команда Италии, одержавшая пять побед в шести сыгранных матчах, а в группе В – Шотландия, выигравшая все 6 проведенных встреч.

В составе сборной Италии на турнире в Женеве выступает Стефания Константини, которая вместе с Амосом Мосанером выиграла в Пекине золотые олимпийские медали именно в этой дисциплине керлинга. На чемпионате мира в паре с Константини играет Себастьяно Арман, но и в этом составе итальянская сборная очень уверенно начала турнир, одержав на старте пять побед подряд. Таким образом Константини довела свою беспроигрышную серию на крупнейших турнирах этого года до 16 матчей, ведь на Олимпиаде они с Мосанером выиграли все 11 своих встреч. Однако именно на числе «16» удивительная серия итальянки прервалась. Остановил Константини и Армана дуэт из Швеции в составе брата и сестры Расмуса и Изабеллы Врана, причем Расмус – также обладатель золотой медали Олимпийских игр в Пекине, только в турнире мужских команд по классическому керлингу. В этой встрече многое решили не слишком удачные действия Армана, который провел матч с очень скромным статистическим показателем точности исполнения бросков – всего 69 процентов. В итоге – победа Швеции со счетом 7:4.

После шести туров кругового раунда команда Италии с пятью победами сохраняет единоличное лидерство в группе А, но ее ближайшими преследователями, отстающими всего на одну победу, являются сразу четыре сборные - Швеция, Швейцария, Япония и Норвегия. Учитывая, что на финише группового этапа итальянскому дуэту предстоит еще встретиться с двумя из этих четырех команд (Швейцарией и Норвегией), борьба за места в медальном раунде в группе А обещает быть невероятно острой. Напомним, что в плей-офф от каждой группы попадают лишь три команды.

В группе В ситуация складывается более предсказуемо. Сборная Шотландии, которая в Женеве отстаивает титул чемпиона мира, одержала уже шесть побед подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Правда, она выступает на нынешнем чемпионате мира в другом составе, чем год назад, но слабее он точно не стал, ведь в паре с Бобби Лэмми за Шотландию на турнире в Женеве играет скип золотой олимпийской женской сборной Великобритании по классическому керлингу Ив Мюйрхед. Лишь в одном из сыгранных на чемпионате мира матчей команда Шотландии столкнулась с серьезным сопротивлением. После шести эндов ее игры со сборной Канады счет был ничейным – 4:4. Однако уже в седьмом энде шотландский дуэт смог взять четыре камня и в итоге довел и эту встречу до уверенной победы. Если учесть, что в трех оставшихся матчах предварительного раунда Лэмми и Мюйрхед сыграют с аутсайдерами группы – Испанией и Турцией, а также с не имеющей больших успехов сборной Венгрии, можно почти не сомневаться, что шотландцы займут первое место в группе и завоюют прямую путевку в полуфинал чемпионата мира.

Главными претендентами на оставшиеся места в плей-офф от группы В являются сборные Канады (пять побед в шести встречах) и США (четыре выигранных матча). Сохраняют надежды на попадание в медальный раунд и команды Чехии, Германии и Венгрии, имеющие по три победы, но вероятность того, что кому-то из них удастся опередить канадцев или американцев, не слишком высока.

Трансляции чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно смотреть на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга

Расписание и результаты чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно посмотреть здесь