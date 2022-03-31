Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Повторит ли команда Эдина свой олимпийский триумф?

Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд пройдет в Лас-Вегасе со 2 по 10 апреля. В турнире примут участие 13 сборных – Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Швеция, Швейцария и США.

Главным фаворитом чемпионата мира будут олимпийские чемпионы Пекина-2022 – сборная Швеции во главе с ее звездным скипом Никласом Эдином. Эта команда выиграла не только золото недавних Олимпийских игр, но и три предыдущих чемпионата мира – в 2018-м, 2019-м и 2021-м годах (в 2020-м мировой чемпионат не состоялся из-за пандемии коронавируса). А в общей сложности Никлас Эдин является уже пятикратным чемпионом мира в классическом керлинге, и в Лас-Вегасе он начинает поход за шестым золотом в своей уникальной карьере. Вся шведская сборная приехала на чемпионат мира в том же самом составе, в котором играла на Олимпиаде в Пекине (кроме Эдина, за нее в Лас-Вегасе выступят Оскар Эрикссон, Расмус Врана, Кристоффер Сундгрен и Даниэль Магнуссон в качестве запасного).

Помимо игроков сборной Швеции, на турнире в Лас-Вегасе выступит и еще один олимпийский чемпион Пекина. Амос Мосанер, который в качестве вице-скипа сыграет на чемпионате мира за сборную Италии, меньше двух месяцев назад вместе со Стефанией Константини выиграл олимпийское золото в турнире смешанных пар. Правда, на чемпионате мира по классическому керлингу команда Италии (ее скипом в Лас-Вегасе будет Жоэль Реторнас) вряд ли входит в число основных претендентов на медали.

Главным конкурентом сборной Швеции на чемпионате мира может стать команда Канады, лидером которой является Брэд Гушу. В активе этого игрока также есть олимпийское золото, завоеванное еще в 2006-м году в Турине. Был Гушу и чемпионом мира – в 2017-м, то есть именно его команда была последней, кто выигрывал этот турнир до наступления «эпохи Эдина». При этом с 2014 года команда Гушу выступает на всех турнирах в неизменном составе, то есть все нынешние партнеры титулованного скипа – Марк Николс, Бретт Галлант и Джефф Уокер – тоже имеют в своем активе золото чемпионата мира-2017. На олимпийском турнире в Пекине канадцы также выступали именно в этом составе и завоевали бронзовые медали, причем дорогу в финал им преградила как раз команда Никласа Эдина – сборная Швеции одержала в полуфинале Игр в Пекине очень трудную победу над канадцами (5:3). И этот принципиальный спор олимпийских чемпионов разных эпох – Эдина и Гушу – наверняка продолжится в Лас-Вегасе.

По регламенту чемпионата мира 13 команд-участниц сначала проведут круговой турнир – он пройдет со 2 по 8 апреля. Шесть лучших по его итогам сборных продолжат борьбу в плей-офф, причем команды, занявшие первое и второе места, получат путевки в полуфинал напрямую, а тем, кто окажется в таблице на местах с третьего по шестое, предстоит провести дополнительный стыковой матч. Эти квалификационные встречи и полуфиналы состоятся 9 апреля. Матч за третье место и финал пройдут в Лас-Вегасе 10 апреля.

Все результаты чемпионата по керлингу среди мужчин можно будет посмотреть здесь