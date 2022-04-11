Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Непобедимая Швеция: очередное золото команды Эдина

В финальном матче чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который завершился в американском Лас-Вегасе, сборная Швеции во главе со звездным скипом Никласом Эдином одержала победу над командой Канады – 8:6. Бронза – у сборной Италии, разгромившей в игре за третье место команду США – 13:4.

Финал поначалу складывался для сборной Швеции очень непросто. В первом энде со своим последним броском канадцы взяли один камень, а во втором после очень сложной борьбы смогли «украсть» еще два – неточность Никласа Эдина при исполнении последнего броска позволила команде Брэда Гушу повести в дебюте матча 3:0. Шведской сборной помогло то, что финал турнира в Лас-Вегасе оказался далеко не лучшим матчем в карьере Брэда Гушу – скип канадцев, выигрывавший золото Олимпийских игр еще в 2006 году, провел встречу с суммарным показателем точности бросков всего в 62 процента (для сравнения: у скипа Швеции Никласа Эдина – 78 процентов). Неточности канадцев позволили шведской команде уже после четвертого энда восстановить равновесие в счете – 3:3. В дальнейшем обе команды стабильно выигрывали энды со своим «хаммером», и перед десятым эндом на табло сохранялся ничейный счет – 6:6.

Право последнего броска в решающей партии принадлежало сборной Швеции, но дело до него даже не дошло. Своим первым камнем в энде Эдин поставил перед Гушу максимально сложную задачу, и опытный канадец в очередной раз в этой встрече ошибся, не сумев исполнить постановочный бросок по не самой простой траектории. В итоге два желтых камня сборной Швеции остались ближе к дому, и необходимость в последнем броске Никласа Эдина просто отпала.

Олимпийские чемпионы Пекина в четвертый раз подряд завоевали титул чемпионов мира, а их лидер Никлас Эдин сделал очередной шаг к тому, чтобы стать самым титулованным скипом в современной истории керлинга.

«Я горжусь своей командой и тем, как она провела этот финал. Мы смогли сыграть максимально умно, избежав ошибок в те моменты, когда их нельзя было допускать, - сказал после матча Эдин в интервью для сайта Всемирной федерации керлинга. – Во второй половине матча мы максимально использовали свои возможности, когда они у нас появлялись».

В матче за бронзу чемпионата мира в Лас-Вегасе борьбы совсем не получилось. Два провальных энда американцев (в первой же партии матча они отдали соперникам четыре камня, а в седьмом энде – сразу шесть) оставили их без каких-либо надежд на медали. Два лидера сборной Италии – олимпийский чемпион Пекина в турнире смешанных пар Амос Мосанер, выступавший в Лас-Вегасе на позиции вице-скипа, и скип Жоэль Реторнас – провели еще один блестящий матч, приведя свою сборную к исторической бронзе. Для мужской сборной Италии она стала первой во всей истории чемпионатов мира по классическому керлингу.

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