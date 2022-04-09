Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Канада и Швеция – уже в полуфинале

На чемпионате мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в американском Лас-Вегасе, 8 апреля завершился предварительный круговой турнир, и определились участники плей-офф. Сборная Канады, одержавшая 10 побед в 12 матчах, и команда Швеции с девятью победами заняли по его итогам первое и второе места и отобрались в полуфинал напрямую. Команды, занявшие места с третьего по шестое (Италия, Шотландия, США и Швейцария), тоже примут участие в раунде плей-офф, но начнут в нем борьбу с дополнительных стыковых матчей.

Олимпийские чемпионы 2022 года – сборная Швеции скипа Никласа Эдина – выступает в Лас-Вегасе в своем золотом составе образца Игр в Пекине. Однако шведы не слишком удачно начали чемпионат мира, потерпев в первых трех матчах два поражения – от Швейцарии (7:8) и от Италии (8:10). Причем особенно обидным оказалось поражение команды Эдина от итальянцев. Перед заключительным эндом этой встречи сборная Швеции вела 8:6, но в решающий момент умудрилась отдать соперникам четыре камня. После двух игровых дней кругового турнира шведская команда неожиданно оказалась среди аутсайдеров чемпионата мира, однако затем вышла на свой привычный уровень: 8 побед в 9 оставшихся встречах позволили Эдину и его партнерам обеспечить себя прямую путевку в полуфинал.

По ходу этой победной серии шведы в принципиальной встрече победили со счетом 7:5 и сборную Канады, которая также еще до турнира входила в список его главных фаворитов. Канадцы, возглавляемые скипом Брэдом Гушу (олимпийским чемпионом Игр в Турине 2006 года), провели предварительный турнир нынешнего чемпионата мира более стабильно и уверенно заняли первое место (помимо неудачи в матче со Швецией, они проиграли единственную встречу команде США). Таким образом, канадцы также уже оформили себе место в четверке сильнейших, и их турнирные пути с командой Никласа Эдина теперь могут пересечься только в финале (или в матче за третье место).

Борьба за остальные места в раунде плей-офф велась в Лас-Вегасе буквально до заключительных бросков последней сессии кругового турнира. Сборная Швейцарии, уступив в концовке предварительного раунда Шотландии (7:9), поставила себя в критическое положение и оказалась на грани вылета из чемпионата. Выручить швейцарцев могла лишь победа отнюдь не блиставшей на турнире в Лас-Вегасе сборной Нидерландов над командой Республики Корея. После пяти эндов корейские спортсмены предсказуемо вели – 5:3, но затем растеряли свой перевес, а в итоге потерпели поражение в экстра-энде – 7:8. Таким образом, сборная Нидерландов не только проявила характер и хлопнула дверью на финише турнира, но и фактически вручила швейцарцам путевку в плей-офф.

В ночь с 9 на 10 апреля в стыковых матчах за место в полуфинале встретятся США – Шотландия и Швейцария – Италия. Победители этих встреч через несколько часов сыграют в полуфиналах, соответственно, с Канадой и Швецией. Финал чемпионата мира в Лас-Вегасе и матч за третье место пройдут в ночь на 11 апреля по европейскому времени.

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