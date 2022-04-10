Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Эдин vs Гушу: в финале – битва олимпийских чемпионов

В финале чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в американском Лас-Вегасе, встретятся сборные Никласа Эдина, который два месяца назад привел Швецию к олимпийскому золота Пекина, и чемпиона Игр 2006 года в Турине канадца Брэда Гушу. Обе команды уверенно выиграли свои полуфиналы и, как и ожидалось еще до старта чемпионата мира, разыграют золотые медали именно в противостоянии друг с другом.

Соперники сборных Швеции и Канады по полуфиналам определились в стыковых матчах, причем в одном из них борьбы фактически не получилось. Итальянцы уже в первом энде сумели взять у сборной Швейцарии четыре камня, а затем уверенно довели дело до досрочной победы – 10:4. Стоит отметить, что у всех четырех игроков сборной Италии статистический показатель точности бросков превысил в этой игре 90 процентов, а у олимпийского чемпиона Пекина в турнире смешанных пар Амоса Мосанера составил астрономические по меркам керлинга 98 процентов. Такой игре соперников швейцарцы противопоставить ничего не смогли (для сравнения: у их скипа Янника Шваллера статистика точности бросков – лишь 66 процентов).

Во втором стыковом матче борьба получилась более напряженной, и сборная США преодолела сопротивление команды Шотландии с большим трудом – 6:4. После шести эндов американцы вели 5:1, но, проиграв один камень в седьмом, затем в двух подряд эндах со своим последним броском позволили соперникам еще и «украсть» по камню. Перед десятым эндом преимущество сборной США сократилось до минимума (5:4), но еще раз «украсть» камень и перевести игру в экстра-энд команда Кори Дропкина шотландцам не позволила.

В полуфинале между сборными Швеции и Италии ожидалась напряженная борьба, так как команда Амоса Мосанера и Жоэля Реторнаса на нынешнем чемпионате мира выглядела очень хорошо, а в предварительном раунде уже обыгрывала сборную Никласа Эдина. Но на сей раз матч с самого начала пошел по сценарию шведов, которые в дебюте матча повели 3:1, а в пятом энде, по сути, решили в свою пользу исход полуфинала. Последним броском в этой партии Эдин исполнил замечательный и не слишком простой «дабл», позволив своей команде забрать четыре камня. Счет стал 7:1, и вторая половина встречи превратилась в формальность.

В североамериканском противостоянии сборных Канады и США борьба в полуфинале получилась более нервной и отнюдь не безошибочной. Достаточно сказать, что лишь у одного из восьми игроков обеих команд статистика точности бросков превысила 80 процентов – у «первого номера» канадцев Джеффа Уолкера (85 процентов). Однако на протяжении всей встречи инициативой владели и вели в счете именно канадцы, так что их итоговая победа со счетом 8:5 выглядит вполне закономерной.

В финале перед Брэдом Гушу и его партнерами будет стоять куда более сложная задача. Напомним, что сборная Швеции Никласа Эдина выиграла не только Олимпийские игры в Пекине, но и все три предыдущих чемпионата мира. Смогут ли канадцы остановить эту невероятную золотую серию легендарного шведского скипа – выяснится уже завтра.

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