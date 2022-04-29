Керлинг. Чемпионат мира-2022 среди смешанных пар. В финале сыграют Шотландия и Швейцария

На чемпионате мира-2022 по керлингу среди смешанных пар, который проходит в швейцарской Женеве, 29 апреля определились финалисты. В матче за золотые медали встретятся команды Шотландии и Швейцарии, в каждой из которых представительница прекрасного пола является обладательницей одного из главных титулов нынешнего сезона в классическом керлинге. Шотландка Ив Мюйрхед в роли скипа привела женскую сборную Великобритании к олимпийскому золоту Пекина, а швейцарка Алина Петц спустя месяц в составе своей национальной сборной стала чемпионкой мира. Финальный матч определит, кому из них удастся завоевать второй большой трофей в этом году.

Начался игровой день в Женеве со стыковых матчей за право сыграть в полуфиналах. И обе эти встречи получились сверхнапряженными. Сборная Швеции, в составе которой выступал еще один олимпийский чемпион Пекина в классическом керлинге – Расмус Врана, считалась фаворитом в противостоянии с командой Германии. После шести эндов шведский дуэт вел 6:4, однако провальный для скандинавской команды седьмой отрезок перевернул весь ход матча. После двух не слишком удачных игровых действий Расмуса Врана его сестре Изабелле, исполнявшей последний бросок шведской сборной в энде, предстояло попробовать минимизировать потери сложным «двойным тэйк-аутом». Спортсменка с этим не справилась, и в итоге сборная Германии взяла в седьмом энде четыре камня. Шведской сборной все-таки удалось перевести игру в экстра-энд, но в этой дополнительной партии немецкие спортсмены Пиа-Лиза Шолль и Клаудиус Харш не допустили ни одной помарки, уверенно реализовав преимущество своего последнего броска: итог матча - 11:8 в их пользу.

В другом стыковом матче между сборными Канады и Норвегии интрига и вовсе продержалась до самого последнего броска в заключительном восьмом энде. При сложнейшей ситуации в «доме» норвежка Майя Рамсфьелл выполнила этот бросок с изумительной точностью, сыграв на «+2» и принеся своей команде (вместе с ней на чемпионате мира играет ее брат – Маркус Рамсфьелл) место в полуфинале – 6:5.

В борьбе за выход в финал шотландский дуэт в составе Ив Мюйрхед и Бобби Лэмми не оставил сборной Германии ни одного шанса попытаться завязать борьбу. После четырех эндов команда Шотландии уже вела – 6:2, а в пятом их соперники не смогли использовать взятый ими «power play» (напомним, что в соревнованиях смешанных пар каждая команда один раз за матч может воспользоваться этим правилом, позволяющим завязать более сложную борьбу в энде), и исход встречи оказался фактически предрешен. Победа со счетом 8:3 стала для шотландского дуэта уже десятой подряд на чемпионате мира в Женеве, причем все десять одержаны с перевесом не менее четырех очков.

Сюжет второго полуфинала напоминал «американские горки». Дважды по ходу встречи с командой Норвегии швейцарцы Алина Петц и Свен Мичел брали по три камня и перед восьмым эндом имели вполне комфортное преимущество в счете – 8:5. Однако ошибка Петц при исполнении своего последнего броска оставила Майе Рамсфьелл возможность совершить очередное чудо – идеальное игровое действие норвежки позволило ее команде взять три камня и перевести игру в экстра-энд. Однако дополнительную партию швейцарский дуэт провел почти образцово. В ключевой момент энда Мичел исполнил отличный «двойной», расчистив позицию в «доме». А затем отличилась уже Петц, идеально исполнившая очень непростой последний бросок в матче, который подвел итог этому драматичному противостоянию – 9:8 в пользу Швейцарии.

Матч за третье место и финал чемпионата мира-2022 пройдут 30 апреля. .

Трансляции чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно смотреть на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга

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