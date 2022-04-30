Керлинг. Чемпионат мира-2022 среди смешанных пар. Мюйрхед и Лэмми принесли Шотландии золото

В швейцарской Женеве завершился чемпионат мира-2022 по керлингу среди смешанных пар. В финальном матче сборная Шотландии, за которую выступали Ив Мюйрхед и Бобби Лэмми, одержала победу над швейцарским дуэтом в составе Алины Петц и Свена Мичела – 9:7. Шотландская команда одержала на нынешнем турнире 11 побед в 11 матчах и уверенно отстояла титул, который год назад принес этой стране другой титулованный дуэт – Брюс Моуэт и Дженнифер Доддс.

Финал сразу пошел по сценарию сборной Шотландии. Неточность Мичела в середине первого энда при попытке исполнить «двойной тэйк-аут» позволила британской команде взять под контроль ситуацию в «доме». Оставшиеся броски Лэмми и Мюйрхед исполнили практически идеально, и в итоге в самом дебюте игры взяли четыре камня, обеспечив себе комфортный отрыв – 4:0. Затем шотландцы смогли еще и «украсть» один камень во втором энде без своего последнего броска, а в итоге к середине матча подошли с солидным перевесом в счете – 7:2 после четырех эндов.

Однако команда Швейцарии продолжала бороться. Использовав правило «power play» Петц и Мичел взяли два камня в пятом энде, потом «украли» еще два в шестом, и преимущество сборной Шотландии сократилось до минимума. Но все же в концовке матча непобедимый на этом чемпионате мира британский дуэт вновь продемонстрировал и мастерство, и хладнокровие. Мюйрхед и Лэмми постоянно усложняли задачу соперникам, и своим последним броском в заключительном энде Алина Петц должна была совершить что-то невероятное, чтобы сыграть на «+3» и перевести игру в экстра-энд. Однако ей не удалось даже пройти «защитника», и ситуация в «доме» осталась неизменной. Итог - 9:7 в пользу Шотландии, и Ив Мюйрхед к завоеванному в феврале в Пекине титулу олимпийской чемпионки в классическом керлинге добавила золото чемпионата мира среди смешанных пар.

По окончании финального матча Ив Мюйрхед сказала: «В смешанном парном разряде никогда нельзя сказать заранее, что все уже закончилось, пока матч на самом деле не завершится. Да, у нас было это преимущество в пять очков по ходу игры, но один-два эпизода позволили соперникам вернуться в игру. Несмотря на то, что мы потеряли два очка в энде со своим последним броском, мы сохранили самообладание и знали, что если сделаем все, как умеем, то все будет хорошо. Что я сейчас чувствую? Теперь у меня есть полный набор титулов, так что я не знаю, куда двигаться дальше (улыбается). Это был феноменальный год, но завершить его этой победой с Бобби - действительно нечто особенное».

Бронзовые медали чемпионата мира-2022 завоевали Пиа-Лиза Шолль и Клаудиус Харш из команды Германии, обыгравшие в матче за третье место сборную Норвегии – 7:5. Для немецкого дуэта это стало историческим достижением, так как команда из этой страны впервые в истории стала призером чемпионата мира по керлингу в дисциплине mixed doubles.

Все результаты и полную статистику чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно посмотреть здесь