Керлинг. Чемпионат мира-2022 среди смешанных пар. Италия – мимо плей-офф, Шотландия и Швейцария – уже в полуфинале

На чемпионате мира-2022 по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Женеве, 28 апреля завершился групповой этап и стали известны все участники стадии плей-офф. Прямые путевки в полуфинал получили победители групп – сборные Шотландии и Швейцарии. Команды, занявшие на предварительном этапе вторые и третьи места в своих группах, для попадания в четверку проведут дополнительные стыковые матчи. В них встретятся: Швеция – Германия, Канада – Республика Корея.

Очень драматичной получилась развязка группового раунда для олимпийской чемпионки Пекина в этой дисциплине Стефании Константини и ее партнера Себастьяно Армана. Одержав на старте турнира пять побед подряд, итальянский дуэт возглавил таблицу группы А. Однако затем у Константини и Армана начались проблемы. После неудачи в равном матче со сборной Швеции игра у итальянцев разладилась, и в дальнейшем с ними приключилась настоящая катастрофа. Они потерпели еще два поражения подряд – от команд Швейцарии и Норвегии, причем в каждом из этих матчей был энд, в котором сборная Италии отдавала соперникам сразу шесть камней. В игре со Швейцарией этот провал случился на самом старте, когда после трех подряд не слишком удачных бросков Армана Швейцария полностью взяла под контроль ситуацию в «доме» и в итоге уже после первого энда повела – 6:0. И дальше альпийская команда, в составе которой выступает пятикратная чемпионка мира по классическому керлингу Алина Петц, уверенно довела дело до победы – 11:7. Матч же против Норвегии крайне неудачно провели оба игрока итальянского дуэта, и катастрофический пятый энд, в котором они вновь отдали соперникам шесть камней, лишь окончательно превратил остаток игры в формальность (итог – 9:3 в пользу Норвегии).

Три поражения кряду оказались фатальными для турнирной судьбы Константини и Армана, не позволив им попасть в тройку сильнейших команд группы А. По семь побед в девяти матчах одержали в ней сборные Швейцарии, Швеции и Норвегии, и по дополнительным показателям первое место и прямая путевка в полуфинал достались команде Швейцарии – Алине Петц и Свену Мичелу.

В группе В первое место заняла сборная Шотландии, ставшая единственной на нынешнем турнире, кому удалось провести предварительный раунд без поражений – 9 побед в 9 матчах. Ив Мюйрхед, в роли скипа приведшая женскую сборную Великобритании по классическому керлингу к золоту Олимпийских игр в Пекине, и ее партнер Бобби Лэмми на турнире в Женеве пока вообще не имеют проблем – ни в одном из девяти матчей их итоговое преимущество над соперниками не составило меньше четырех камней.

Почти так же уверенно провела предварительный раунд команда Канады (Жоселин Петерман и Бретт Галлант), которая одержала восемь побед при единственном поражении от Шотландии. А вот судьба последней путевки в плей-офф от группы В решилась лишь в заключительной сессии предварительного раунда. Для того, чтобы гарантировать себе место в медальном раунде, американскому семейному дуэту в составе брата и сестры Мэтта и Бекки Хэмилтон нужно было обязательно обыгрывать на финише группового турнира канадцев. Однако в концовке этого североамериканского дерби американцы оказались менее хладнокровны и точны. Они уступили 5:8 и в итоге пропустили на третье место сборную Германии, ставшую, пожалуй, самым неожиданным участником медального раунда нынешнего турнира.

29 апреля на чемпионате мира в Женеве пройдут стыковые матчи плей-офф и полуфиналы, 30 апреля – матч за третье место и финал.

Трансляции чемпионата мира-2022 среди смешанных пар можно смотреть на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга

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