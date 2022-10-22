Керлинг. Чемпионат мира 2022 среди смешанных команд. Третий титул Канады

В субботу, 22 октября, были разыграны медали чемпионата мира 2022 года по керлингу среди смешанных команд, который прошел в шотландском Абердине. В финальном матче сборная Канады одержала победу над командой Шотландии – 7:4. Бронзовые медали – у керлингистов Швейцарии, обыгравших в матче за третье место Швецию (6:4).

Главные события чемпионата мира начались с полуфиналов, и оба матча этой стадии стали настоящими триллерами. Во встрече Швейцария – Канада развязка получилась стремительной и драматичной. После пяти эндов из восьми, предусмотренных регламентом, счет оставался ничейным – 4:4. Однако в сложной борьбе, завязавшейся в шестом энде, канадская команда скипа Жана-Мишеля Менара максимально реализовала ошибки соперников и свое преимущество последнего броска, взяв сразу пять камней. После этого судьба путевки в финал была фактически решена.

Во втором полуфинале между сборными Шотландии и Швеции сюжет получился абсолютно «качельным». Команда Швеции взяла три камня в первом энде, но в пяти последующих не смогла набрать ни одного очка. Хозяева чемпионата взяли один камень в энде со своим «хаммером», затем трижды подряд смогли «украсть» камни в партиях без своего последнего броска и повели – 5:3. Играть оставалась всего два энда, но сборная Швеции смогла вернуться в матч, сначала взяв один камень в партии со своим «хаммером», а затем «украв» еще один в восьмом энде. Судьба путевки в финал в итоге решилась лишь в экстра-энде, в котором шотландцы все-таки смогли реализовать свое преимущество последнего броска и победили – 6:5.

Скип сборной Канады Жан-Мишель Менар исполняет бросок во время финального матча Фото © WCF

Первая половина финального матча прошла с преимуществом сборной Шотландии. Во втором энде великолепный последний бросок удался скипу хозяев чемпионата мира Кэмерону Брайсу, и его команда благодаря этому взяла три камня. Затем шотландцы реализовали единственную за весь финал неточность Жана-Мишеля Менара и «украли» еще один камень в третьем энде, поведя – 4:2. Но это так и осталось их последним успехом в финале. Отличный четвертый энд в исполнении сборной Канады позволил ей сравнять счет, а ошибки Брайса в концовках пятого и седьмого эндов оказались роковыми для команды Шотландии. В итоге сборная Канады одержала победу со счетом 7:4, в третий раз подряд завоевав титул чемпиона мира среди смешанных команд. Обладателями золотых медалей ЧМ-2022 стали Жан-Мишель Менар, Мари-Франс Ларуш, Иан Беллью и Анни Лемэй.

Напомним, что это был шестой подобный турнир, но состоялся он после трехлетнего перерыва, так как в 2020 и 2021 годах чемпионаты мира были отменены из-за карантинных ограничений. А золотые медали на турнирах 2018 и 2019 годов доставались именно сборной Канады. Правда, выступала она тогда в других составах и, таким образом, на планете пока до сих пор нет ни одного двукратного чемпиона мира в этой дисциплине керлинга.

Все результаты чемпионата мира 2022 по керлингу среди смешанных команд можно посмотреть здесь.