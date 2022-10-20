Керлинг. Чемпионат мира 2022 среди смешанных команд. Плей-офф: что ждать и где смотреть

В четверг, 20 октября, на чемпионате мира 2022 года по керлингу среди смешанных команд, который проходит в шотландском Абердине, завершились матчи предварительной стадии и определились все 12 команд, которые сыграют в плей-офф. Четыре команды, занявшие первые места в своих группах, напрямую отобрались в четвертьфинал – это сборные Германии, Швейцарии, Швеции и Финляндии.

Командам, которые по итогам группового раунда заняли вторые и третьи места, 21 октября предстоит провести дополнительные стыковые матчи, и их победители пополнят список четвертьфиналистов. В матчах стыкового раунда плей-офф между собой сыграют: Дания – Япония, Италия – Канада, Шотландия – Венгрия, Испания – Норвегия.

На предварительном этапе сразу три команды избежали поражений – сборные Швеции (скип – Тереза Вестман), Швейцарии (скип – Урси Хегнер) и Германии (скип – Сикстен Тотцек). А вот считавшаяся одним из фаворитов сборная Норвегии, за которую выступает серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Кристоффер Све, потерпела в группе две неудачи и теперь будет начинать плей-офф чемпионата мира со стыкового матча против отлично проведшей предварительный турнир Испании.

Стоит особо отметить выход в плей-офф сборной Дании, которая выступает на турнире полностью семейной командой: вместе со скипом Микаэлем Квистом в Абердине играют его жена Трине, а также их дети Александер и Габриэлла. Одержав победу в труднейшем матче со сборной Республики Корея (6:4), который стал ключевым в борьбе за место в плей-офф, теперь семейный датский коллектив на пути в четвертьфинал встретил другую очень сильную команду из Азии – сборную Японии.

Чемпионат мира 2022 по керлингу среди смешанных команд. Расписание плей-офф

(время начала матчей – московское)

21 октября, пятница

12:00. Стыковой матч. Дания – Япония

12:00. Стыковой матч. Италия – Канада

12:00. Стыковой матч. Шотландия – Венгрия

12:00. Стыковой матч. Испания – Норвегия

20:00. Четвертьфиналы

22 октября, суббота

11:30. Полуфиналы

16:30. Матч за третье место

16:30. Финал

Результаты встреч по игровым дням смотрите здесь.

Трансляции матчей чемпионата мира 2022 среди смешанных команд можно смотреть на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга (возможен геоблок).