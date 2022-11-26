Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Золото – у Шотландии и Дании

Оба состоявшихся в субботу, 26 ноября, финальных матча чемпионата Европы 2022 года по керлингу, который завершился в шведском Эстерсунде, получились напряженными и очень драматичными. В решающей встрече мужского турнира сборная Шотландии благодаря точному последнему броску своего скипа Брюса Моуэта победила швейцарцев – 5:4. У женщин обладательницы золотых медалей и вовсе определились лишь в экстра-энде, по итогам которого сборная Дании одержала победу над Швейцарией – 8:4.

Три шанса Моуэта

Финальный матч мужского турнира прошел в очень плотной и почти равной борьбе. Из трех первых эндов в двух команды «обнулились», а по-настоящему острая ситуация в «доме» создалась лишь в четвертой партии. Шотландцы использовали несколько мелких неточностей соперников, и перед последним броском Моуэта у них возникла приятная альтернатива: попытаться без особого риска сменить уже стоявшие в «доме» «плюс два» на «плюс три», либо рискнуть с перспективой выиграть энд с преимуществом в четыре, а то и в пять камней. Скип шотландцев выбрал чемпионский путь с наиболее рискованным вариантом, который при удачном исходе сразу мог фактически сразу решить исход финала. Однако, исполняя этот сложнейший бросок, Моуэт чуть ошибся, и в результате в так хорошо складывавшемся энде Шотландия взяла всего два камня.

Еще один шанс исполнить «бросок на матч» шотландский скип упустил в девятом энде при счете 3:3. И вновь за ним был последний камень с перспективой, отправив его по сложнейшей траектории, выиграть энд с решающим преимуществом. Но и в этот раз сантиметры оказались не в пользу шотландца, и это позволило Швейцарии даже «украсть» один камень, поведя перед десятым эндом – 4:3. Зато за сборной Шотландии осталось право последнего броска, и с третьей попытки Брюс Моуэт все исполнил, как надо. Опять шла сложнейшая борьба с запутанным положением в «доме», но своим последним броском швейцарец Бенуа Шварц допустил неточность, оставив Моуэту траекторию для золотого «тэйк-аута» на «плюс два». И шотландец выполнил этот далеко не простой бросок под максимальным давлением абсолютно безукоризненно.

Вся четверка основных игроков сборной Шотландии – Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми и Хэмми Макмиллан – стали теперь трехкратными чемпионами Европы (ранее они завоевывали титул в 2018 и 2021 годах).

Серебро мужского турнира у швейцарцев во главе со скипом Янником Шваллером, а бронза – у итальянцев (скип – Жоэль Реторнас), обыгравших в матче за третье место команду Швеции (10:7).