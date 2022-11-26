Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Золото – у Шотландии и Дании

Мужская сборная Шотландии и женская команда Дании победили в финальных матчах чемпионата Европы, в которых им противостояли сборные Швейцарии
Оба состоявшихся в субботу, 26 ноября, финальных матча чемпионата Европы 2022 года по керлингу, который завершился в шведском Эстерсунде, получились напряженными и очень драматичными. В решающей встрече мужского турнира сборная Шотландии благодаря точному последнему броску своего скипа Брюса Моуэта победила швейцарцев – 5:4. У женщин обладательницы золотых медалей и вовсе определились лишь в экстра-энде, по итогам которого сборная Дании одержала победу над Швейцарией – 8:4.
Финальный матч мужского турнира прошел в очень плотной и почти равной борьбе. Из трех первых эндов в двух команды «обнулились», а по-настоящему острая ситуация в «доме» создалась лишь в четвертой партии. Шотландцы использовали несколько мелких неточностей соперников, и перед последним броском Моуэта у них возникла приятная альтернатива: попытаться без особого риска сменить уже стоявшие в «доме» «плюс два» на «плюс три», либо рискнуть с перспективой выиграть энд с преимуществом в четыре, а то и в пять камней. Скип шотландцев выбрал чемпионский путь с наиболее рискованным вариантом, который при удачном исходе сразу мог фактически сразу решить исход финала. Однако, исполняя этот сложнейший бросок, Моуэт чуть ошибся, и в результате в так хорошо складывавшемся энде Шотландия взяла всего два камня.
Еще один шанс исполнить «бросок на матч» шотландский скип упустил в девятом энде при счете 3:3. И вновь за ним был последний камень с перспективой, отправив его по сложнейшей траектории, выиграть энд с решающим преимуществом. Но и в этот раз сантиметры оказались не в пользу шотландца, и это позволило Швейцарии даже «украсть» один камень, поведя перед десятым эндом – 4:3. Зато за сборной Шотландии осталось право последнего броска, и с третьей попытки Брюс Моуэт все исполнил, как надо. Опять шла сложнейшая борьба с запутанным положением в «доме», но своим последним броском швейцарец Бенуа Шварц допустил неточность, оставив Моуэту траекторию для золотого «тэйк-аута» на «плюс два». И шотландец выполнил этот далеко не простой бросок под максимальным давлением абсолютно безукоризненно.
Вся четверка основных игроков сборной Шотландии – Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми и Хэмми Макмиллан – стали теперь трехкратными чемпионами Европы (ранее они завоевывали титул в 2018 и 2021 годах).
Серебро мужского турнира у швейцарцев во главе со скипом Янником Шваллером, а бронза – у итальянцев (скип – Жоэль Реторнас), обыгравших в матче за третье место команду Швеции (10:7).
Женская сборная Дании завоевала титул сильнейшей в Европе второй раз в истории, причем первый раз это случилось 28 лет назад – в 1994 году. Причем турнир тогда также проходил в Швеции, в городе Сундсвалль.
Финал ЧЕ-2022 между командами Дании и Швейцарии получился очень нервным и далеко не безошибочным. Датчанки, оказавшись в непосредственной близости от долгожданного титула, предсказуемо волновались сильнее соперниц, а вот большое количество неточностей со стороны действующих чемпионок мира из Швейцарии оказалось некоторой неожиданностью.
И все-таки ситуация складывалась в пользу команды Швейцарии, которая перед десятым эндом вела – 4:3, а в самой этой партии смогла создать для датчанок очень непростую ситуацию. Для того, чтобы использовать свое право последнего камня и перевести игру в экстра-энд, от скипа сборной Дании Мадлен Дюпон требовалось исполнить весьма непростой постановочный бросок. Датчанка проводила блестящий турнир, но в финале действовала небезупречно. Однако в решающий момент Дюпон справилась с нервами и смогла привезти свой камень точно в нужную точку.
В дополнительном энде право последнего броска было у Швейцарии, но теперь уже датчанкам удалось завязать борьбу и создать запутанную ситуацию в «доме». И опытнейшая швейцарка Алина Петц своим последним камнем на турнире допустила ошибку, которая обернулась проигрышем энда на «минус четыре», что принесло сборной Дании золото.
- Я не ожидала, что Алина промахнется, ведь она слишком хороший игрок для такой ошибки. Но это произошло, и я сейчас так взволнована, что пока даже сама не понимаю своих ощущений. Знаю только, что это будет очень хорошее чувство до конца года, ведь я даже не могу вспомнить, когда в последний раз завоевывала какую-то золотую медаль, - призналась после матча в интервью сайту Всемирной федерации керлинга скип сборной Дании Мадлен Дюпон.
Бронзовые медали женского турнира – у команды Шотландии, обыгравшей в игре за третье место Италию (9:5).
Все результаты матчей чемпионата Европы по керлингу 2022 года смотрите здесь.
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