Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Женщины. Финал Швейцария – Дания: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы 2022 года по керлингу, который проходит в шведском Эстерсунде, завершится 26 ноября финальными матчами в мужском и женском турнирах. У женщин в финале встретятся спортсменки Швейцарии во главе со скипом Сильваной Тиринцони и датская сборная, лидером которой является Мадлен Дюпон.

Датская сенсация

Сборная Дании стала настоящей сенсацией нынешнего чемпионата Европы. С восемью победами в девяти матчах датчанки уверенно выиграли круговой раунд, а в полуфинале буквально разгромили сборную Шотландии скипа Ребекки Моррисон – 11:3. Уже после пяти эндов все в этом матче было фактически ясно (9:1 в пользу Дании), а Мадлен Дюпон завершила игру с потрясающим показателем в 94 процента точности бросков. Отметим, что скип датской сборной ни разу не становилась чемпионкой Европы, а на пьедестале почета подобного турнира последний раз оказывалась 13 лет назад – тогда у нее была бронза ЧЕ-2009. Так что нынешний прорыв и для нее самой, и для ее команды является просто историческим.

Швейцарский реванш

В другом полуфинале состоялся реванш. Спустя менее суток после крупного поражения от Италии в матче предварительного турнира, Швейцария победила тех же соперниц в полуфинале – 9:5. Перелом в равной борьбе случился в пятом энде, когда команда Тиринцони смогла «украсть» два камня в партии с последним броском соперниц. А решающим оказался девятый энд, в котором неточность скипа итальянок Стефании Константини позволила швейцаркам сыграть на «плюс три». В итоге два раза с интервалом менее 24 часов итальянской команде обыграть действующих чемпионок мира не удалось, и теперь Констинтини и ее партнерши поборются лишь за бронзу.

Фаворита в предстоящем финале назвать очень трудно. За швейцарскую команду говорят опыт и титулы, за датчанок – тот кураж, с которым команда проводит нынешний турнир в Эстерсунде.

Чемпионат Европы - 2022 по керлингу. Женщины. Финал.

26 ноября суббота

11:00 (мск) Дания - Швейцария

Где смотреть?

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