Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

24 ноября в полуфиналах женского чемпионата Европы встретятся Дания – Шотландия и Италия - Швейцария
На чемпионате Европы 2022 года по керлингу, который проходит в шведском Эстерсунде, 23 ноября определились все участники плей-офф. В женском турнире круговой раунд уже завершился, и полуфинальные пары сформированы: на этой стадии датчанки сыграют с защищающей свой титул сборной Шотландии, а чемпионки мира из Швейцарии проведут матч с командой Италии. В мужских соревнованиях впереди еще одна сессия предварительного раунда, но четверка полуфиналистов тоже уже известна – это сборные Италии, Шотландии, Швейцарии и Швеции.
В женском турнире настоящий подвиг удался в заключительный день кругового раунда сборной Италии. Перед двумя заключительными сессиями команда во главе со скипом Стефанией Констинтини (олимпийской чемпионкой Пекина в соревнованиях смешанных пар) имела четыре победы при трех поражениях и весьма призрачные шансы на плей-офф. Ведь в двух оставшихся матчах ей предстояло играть с самыми звездными командами нынешнего чемпионата Европы - Швецией и Швейцарией. Однако итальянки одержали победы в обоих этих матчах. Сборную Швеции во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года Анной Хассельборг они переиграли лишь в заключительном энде, перед которым отставали на один камень, но сумели взять в нем сразу четыре. А действующих чемпионок мира из Швейцарии с их опытнейшими лидерами Сильваной Тиринцони и Алиной Петц Италия и вовсе разгромила – 9:3, уже после трех стартовых эндов создав себе задел в пять камней. В результате итальянки не просто пробились в плей-офф, но сделали это со второго места, уступив лишь довольно неожиданным победительницам кругового турнира из сборной Дании, в активе которых восемь побед при единственном поражении.
24 ноября сборным Италии и Швейцарии предстоит новая встреча – теперь уже в полуфинале, и она покажет, насколько закономерным была столь убедительная победа команды Стефании Константини накануне. Любопытно, что между двумя матчами этих сборных пройдет намного меньше суток – они вновь встретятся на дорожке спустя всего 15 часов после окончания своего предыдущего очного матча.
Главной сенсацией женского турнира стала неудача хозяек чемпионата Европы, не сумевших попасть в плей-офф. Команда Анны Хассельборг начала домашний турнир с двух крупных поражений – от Дании (6:10) и Швейцарии (4:10). В дальнейшем шведская сборная действовала более удачно, но тот самый заключительный энд матча с итальянками стал для нее роковым. В результате сборная Швеции завершила круговой турнир в группе из четырех команд, одержавших по пять побед при четырех поражениях. Место в полуфинале на всю эту компанию оставалось лишь одно, и по дополнительным показателям оно досталось сборной Шотландии скипа Ребекки Моррисон.
Теперь хозяевам чемпионата Европы остается надеяться лишь на свою мужскую команду. Правда, в отсутствие своего легендарного скипа Никласа Эдина, она тоже выступает на нынешнем турнире очень неровно, хоть и имеет в составе четырех олимпийских чемпионов Пекина. После восьми матчей предварительного раунда у шведов пять побед, и они, хоть и обеспечили себе место в плей-офф, но выйдут туда лишь с четвертого места. Первые три позиции в таблице в заключительной сессии разыграют между собой сборные Италии, Шотландии и Швейцарии. Причем и в этом случае стоит отдельно сказать о команде Италии. Если в женских соревнованиях представительницы этой страны проявили невероятный характер, то у мужчин итальянцы остаются единственной командой, пока не имеющей поражений – у них восемь побед в восьми проведенных встречах.
Один из полуфиналов мужского турнира также пройдет 24 ноября, а второй состоится на следующий день.
Расписание и результаты матчей чемпионата Европы по керлингу 2022 года смотрите здесь.
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