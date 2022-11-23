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Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

24 ноября в полуфиналах женского чемпионата Европы встретятся Дания – Шотландия и Италия - Швейцария

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineКерлинг
GettyImages-922984974
(Фото © 2018 Getty Images)

На чемпионате Европы 2022 года по керлингу, который проходит в шведском Эстерсунде, 23 ноября определились все участники плей-офф. В женском турнире круговой раунд уже завершился, и полуфинальные пары сформированы: на этой стадии датчанки сыграют с защищающей свой титул сборной Шотландии, а чемпионки мира из Швейцарии проведут матч с командой Италии. В мужских соревнованиях впереди еще одна сессия предварительного раунда, но четверка полуфиналистов тоже уже известна – это сборные Италии, Шотландии, Швейцарии и Швеции.

Итальянский прорыв

В женском турнире настоящий подвиг удался в заключительный день кругового раунда сборной Италии. Перед двумя заключительными сессиями команда во главе со скипом Стефанией Констинтини (олимпийской чемпионкой Пекина в соревнованиях смешанных пар) имела четыре победы при трех поражениях и весьма призрачные шансы на плей-офф. Ведь в двух оставшихся матчах ей предстояло играть с самыми звездными командами нынешнего чемпионата Европы - Швецией и Швейцарией. Однако итальянки одержали победы в обоих этих матчах. Сборную Швеции во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года Анной Хассельборг они переиграли лишь в заключительном энде, перед которым отставали на один камень, но сумели взять в нем сразу четыре. А действующих чемпионок мира из Швейцарии с их опытнейшими лидерами Сильваной Тиринцони и Алиной Петц Италия и вовсе разгромила – 9:3, уже после трех стартовых эндов создав себе задел в пять камней. В результате итальянки не просто пробились в плей-офф, но сделали это со второго места, уступив лишь довольно неожиданным победительницам кругового турнира из сборной Дании, в активе которых восемь побед при единственном поражении.

24 ноября сборным Италии и Швейцарии предстоит новая встреча – теперь уже в полуфинале, и она покажет, насколько закономерным была столь убедительная победа команды Стефании Константини накануне. Любопытно, что между двумя матчами этих сборных пройдет намного меньше суток – они вновь встретятся на дорожке спустя всего 15 часов после окончания своего предыдущего очного матча.

Скип женской сборной Италии Стефания Констинтини стала главной героиней заключительного дня предварительных  соревнований
Скип женской сборной Италии Стефания Констинтини стала главной героиней заключительного дня предварительных  соревнований (Getty Images)

Без Хассельборг и Эдина

Главной сенсацией женского турнира стала неудача хозяек чемпионата Европы, не сумевших попасть в плей-офф. Команда Анны Хассельборг начала домашний турнир с двух крупных поражений – от Дании (6:10) и Швейцарии (4:10). В дальнейшем шведская сборная действовала более удачно, но тот самый заключительный энд матча с итальянками стал для нее роковым. В результате сборная Швеции завершила круговой турнир в группе из четырех команд, одержавших по пять побед при четырех поражениях. Место в полуфинале на всю эту компанию оставалось лишь одно, и по дополнительным показателям оно досталось сборной Шотландии скипа Ребекки Моррисон.

Теперь хозяевам чемпионата Европы остается надеяться лишь на свою мужскую команду. Правда, в отсутствие своего легендарного скипа Никласа Эдина, она тоже выступает на нынешнем турнире очень неровно, хоть и имеет в составе четырех олимпийских чемпионов Пекина. После восьми матчей предварительного раунда у шведов пять побед, и они, хоть и обеспечили себе место в плей-офф, но выйдут туда лишь с четвертого места. Первые три позиции в таблице в заключительной сессии разыграют между собой сборные Италии, Шотландии и Швейцарии. Причем и в этом случае стоит отдельно сказать о команде Италии. Если в женских соревнованиях представительницы этой страны проявили невероятный характер, то у мужчин итальянцы остаются единственной командой, пока не имеющей поражений – у них восемь побед в восьми проведенных встречах.

Один из полуфиналов мужского турнира также пройдет 24 ноября, а второй состоится на следующий день.

Где смотреть?

Расписание и результаты матчей чемпионата Европы по керлингу 2022 года смотрите здесь.

Трансляции матчей чемпионата Европы-2022 можно смотреть с помощью сервиса Eurosport Player, а также на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга (возможен геоблок). Расписание телетрансляций можно посмотреть здесь.

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