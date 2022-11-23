Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

На чемпионате Европы 2022 года по керлингу, который проходит в шведском Эстерсунде, 23 ноября определились все участники плей-офф. В женском турнире круговой раунд уже завершился, и полуфинальные пары сформированы: на этой стадии датчанки сыграют с защищающей свой титул сборной Шотландии, а чемпионки мира из Швейцарии проведут матч с командой Италии. В мужских соревнованиях впереди еще одна сессия предварительного раунда, но четверка полуфиналистов тоже уже известна – это сборные Италии, Шотландии, Швейцарии и Швеции.

Итальянский прорыв

В женском турнире настоящий подвиг удался в заключительный день кругового раунда сборной Италии. Перед двумя заключительными сессиями команда во главе со скипом Стефанией Констинтини (олимпийской чемпионкой Пекина в соревнованиях смешанных пар) имела четыре победы при трех поражениях и весьма призрачные шансы на плей-офф. Ведь в двух оставшихся матчах ей предстояло играть с самыми звездными командами нынешнего чемпионата Европы - Швецией и Швейцарией. Однако итальянки одержали победы в обоих этих матчах. Сборную Швеции во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года Анной Хассельборг они переиграли лишь в заключительном энде, перед которым отставали на один камень, но сумели взять в нем сразу четыре. А действующих чемпионок мира из Швейцарии с их опытнейшими лидерами Сильваной Тиринцони и Алиной Петц Италия и вовсе разгромила – 9:3, уже после трех стартовых эндов создав себе задел в пять камней. В результате итальянки не просто пробились в плей-офф, но сделали это со второго места, уступив лишь довольно неожиданным победительницам кругового турнира из сборной Дании, в активе которых восемь побед при единственном поражении.

24 ноября сборным Италии и Швейцарии предстоит новая встреча – теперь уже в полуфинале, и она покажет, насколько закономерным была столь убедительная победа команды Стефании Константини накануне. Любопытно, что между двумя матчами этих сборных пройдет намного меньше суток – они вновь встретятся на дорожке спустя всего 15 часов после окончания своего предыдущего очного матча.