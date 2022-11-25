Керлинг. Чемпионат Европы 2022. Мужчины. Финал Шотландия – Швейцария: что ждать и где смотреть

В субботу, 26 ноября, в финальном матче мужского турнира на чемпионате Европы 2022 года по керлингу, который завершается в шведском Эстерсунде, сыграют сборные Шотландии и Швейцарии. Британская команда скипа Брюса Моуэта будет отстаивать свой титул в матче со швейцарцами, которые, как и Шотландия, потерпели пока на турнире всего одно поражение. В матче за третье место сыграют Италия и Швеция.

Чудо-бросок Моуэта

Судьбу каждого из двух полуфиналов решил, по большому счету, один-единственный бросок – правда, произошло это совсем по-разному. В матче Шотландия – Италия после семи эндов счет был ничейным – 3:3. В восьмой партии завязалась сложная борьба, и итог ей подвел великолепный последний бросок скипа шотландцев Брюса Моуэта. Он выполнил сложнейший «тройной тэйк-аут», выбив из «дома» сразу три камня соперника. В результате команда Шотландии взяла четыре камня, создала себе решающее преимущество и уверенно довела полуфинальный матч до победы – 7:4.

Шведская драма

А вот во втором полуфинале ключевой бросок оказался неудачным. При таком же ничейном счете 3:3, исполняя последний бросок в седьмом энде, скип шведов Оскар Эрикссон допустил грубейшую ошибку и позволил швейцарцам «украсть» два камня. Вернуться после этого в игру хозяевам чемпионата Европы так и не удалось. Отсутствие в их составе знаменитого скипа Никласа Эдина, который восстанавливается после перенесенной операции, оказалось для шведской команды слишком большой потерей.

Швейцарская сборная пока остается единственной на турнире, кому удалось победить команду Брюса Моуэта. Причем в матче кругового раунда она сделала это очень уверенно – 7:2, и для оформления этого результата хватило восьми эндов. Удастся ли команде скипа Янника Шваллера повторить этот подвиг и в финале?

Чемпионат Европы - 2022 по керлингу. Мужчины. Финал.

26 ноября, суббота

15:00 (мск) Шотландия – Швейцария

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