Керлинг. Чемпионат Европы 2022: что ждать и где смотреть

В сильнейших группах чемпионата Европы 2022 года по керлингу, который пройдет в Эстерсунде с 18 по 26 ноября, примут участие по десять мужских и женских сборных команд. Параллельно пройдут соревнование в дивизионах В, где будут разыграны путевки в сильнейшую группу на следующий год.

Состав участников чемпионата Европы 2022 в дивизионе А.

Мужчины: Чехия, Дания, Германия, Италия, Норвегия, Шотландия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция.

Женщины: Дания, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Норвегия, Шотландия, Швеция, Швейцария, Турция.

Круговой раунд у женщин продлится с 18 по 23 ноября, а у мужчин он завершится на день позже. По его итогам по четыре сильнейших команды продолжат борьбу в плей-офф. 24 ноября состоятся оба женских полуфинальных матча и один мужской полуфинал, 25 ноября – второй полуфинальных матч у мужчин и встречи за бронзовые медали, 26 ноября – главные финалы мужского и женского чемпионатов Европы-2022.

Действующими чемпионами континента и в мужских, и в женских соревнованиях являются команды Шотландии, завоевавшие золотые медали год назад на турнире в норвежском Лиллехаммере. В мужском турнире отстаивать титул будет та же самая шотландская команда скипа Брюса Моуэта, которая стала первой год назад и является к тому же серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. А вот у женщин вместо команды Ив Мюйрхед, завоевавшей золото и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде, Шотландию на нынешнем турнире в Эстерсунде представит новый коллектив во главе со скипом Ребеккой Моррисон.

Сборная Шотландии скипа Брюса Моуэта на чемпионате Европы-2022 будет отстаивать звание сильнейшей на континенте Фото © 2022 Getty Images

Не примет участия в домашнем чемпионате Европы и главный триумфатор мужского олимпийского турнира в Пекине – скип сборной Швеции Никлас Эдин, который восстанавливается после операции. Однако и в его отсутствие в команде будут четыре олимпийских чемпиона Игр в Пекине-2022 – Оскар Эрикссон (скип), Расмус Врана, Даниэль Магнуссон и Кристоффер Сундгрен. И будет очень интересно посмотреть, как проявит себя шведская команда в таком составе без своего легендарного лидера. В числе соискателей наград мужского турнира, помимо шотландцев и шведов, можно выделить команды Норвегии со скипом Стеффеном Вальстадом и Италии, скипом которой является опытнейший Жоэль Реторназ, а вице-скипом – олимпийский чемпион Пекина в турнире смешанных пар Амос Мосанер.

В женских соревнованиях, за исключением олимпийских чемпионок из Шотландии, выступят все сильнейшие игроки континента. Во главе сборной Швеции – по-прежнему ее многолетний скип Анна Хассельборг, олимпийская чемпионка 2018 года. В своем привычном составе во главе со скипом Сильваной Тиринцони и вице-скипом Алиной Петц сыграют в Эстерсунде чемпионки мира 2022 года из сборной Швейцарии. Олимпийская чемпионка Пекина в дисциплине mixed doubles Стефания Константини в качестве скипа поведет за собой сборную Италии.

Напомним также, что чемпионат Европы-2022 является квалификационным к чемпионатам мира-2023, которые пройдут в шведском Сандвикене (женщины) и в столице Канады Оттаве (мужчины). На них квалифицируются по восемь сильнейших команд нынешнего турнира в Эстерсунде.

Расписание матчей чемпионата Европы по керлингу 2022 года смотрите здесь.

Трансляции матчей чемпионата Европы-2022 можно смотреть с помощью сервиса Eurosport Player, а также на официальном видеоканале Всемирной федерации керлинга (возможен геоблок). Расписание телетрансляций можно посмотреть здесь.