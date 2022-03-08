Кендалл Гретш завоевала золото в парабиатлоне через полгода после победы в триатлоне в Токио, Оксана Мастерс выиграла серебро

Кендалл Гретш еще раз доказала, какой потрясающей спортсменкой она является, завоевав золото в биатлоне сидя на дистанции 10км. Гонка прошла на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине во вторник (8 марта).

Этот успех пришел чуть более чем через полгода после ее захватывающей победы в триатлоне в Токио-2020. Виктория в Пекине была не менее завораживащей — Гретш сделала несколько промахов, но все равно выиграла золото с отрывом в 8,7 секунды от Оксаны Мастерс, которая закрыла все 20 мишеней.

Третьей стала немка Аня Викер, отставшая от победительницы более чем на две с половиной минуты.

«Я так взволнована сегодняшней гонкой, – сказала Гретш после финиша. – Я так рада разделить подиум с моей подругой по команде Оксаной и Аней из Германии. Мы называем ее «королевой биатлона», поэтому очень приятно быть вместе на пьедестале».

Помимо этого, в коллекции 29-летней спортсменки есть два золота Пхенчхана-2018 и победа в триатлоне в Токио-2020.

Пекинское золото не было легким для Гретш, так как на протяжении всей гонки Мастер была близко: «Я столько раз каталась с Оксаной и знаю, что она может очень сильно разогнаться на последнем круге. Она такая сильная»

Оксана Мастерс: «Я очень собой горжусь»

Для Мастерс серебряная медаль – это огромный триумф в гонке, которая вызвала болезненные воспоминания четырехлетней давности:

«Я очень горжусь собой. На последнем круге перед финишем я подумала: «В точно такой же гонке в Пхенчхане в 2018 году я упала, повторно травмировала локоть и была вынуждена сойти с дистанции. Из-за сломанного ранее локтя я не была на 100% готова к тем Играм

Мне пришлось сойти с дистанции, и мой тренер вынес меня на руках. Это просто невероятно – снова принять участие в такой гонке, чисто отстрелять и быть на подиуме вместе со своей подругой по команде Кендалл и невероятной спортсменкой Аней Викер, на которую я равнялась в биатлоне.

Она надежна. Она – пример для подражания, она – королева биатлона. Я очень счастлива быть на подиуме со спортсменками из США и Германии. Особенно приятно быть на пьедестале с партнером по команде, особенно с Кендалл, особенно в биатлоне».

Гретш и Мастерс: в погоне за рекордами

И Гретш, и Мастерс стремятся к рекордам в Пекине.

Американский дуэт уже разделил подиум в женском биатлоне в спринте сидя и был близок к двойному успеху еще раз, когда Мастерс завоевала серебро в лыжных гонках на длинной дистанции, а Гретш финишировала четвертой.

Рекорд США на одной зимней Паралимпиаде – шесть медалей Дэна Кноссена в биатлоне и лыжных гонках в Пхенчхане в 2018 году. Мастерс уже на полпути к этому достижению благодаря трем медалям в Пекине. Как и Кендалл, впереди у Оксаны три индивидуальных соревнования плюс эстафета. Гретш имеет шанс сравняться с Кноссеном.

Мастерс также приближается к американскому рекорду по количеству медалей на зимних Паралимпийских играх за всю карьеру.

В настоящее время этот рекорд составляет 13 медалей, и его совместно удерживают парагорнолыжницы Сара Биллмайер и Сара Уилл, которые участвовали в четырех зимних Паралимпийских играх с 1992-го по 2002 год.

Сейчас у Мастерс 10 медалей в дополнение к трем медалям летних Игр. Это означает, что финиши в тройке призеров во всех четырех оставшихся соревнованиях позволят ей побить как рекорды отдельных Игр, так и все рекорды зимних Паралимпийских игр.

Кендалл Гретш: «Пробуйте все!»

Гретш не стала долго размышлять о своем успехе во вторник. Четырехкратная паралимпийская золотая медалистка уже с нетерпением ждет следующего соревнования в среду.

«Завтра у нас лыжный спринт. Это всегда интересно, и никогда не знаешь, что произойдет в этой гонке. Это контактная дисциплина, поэтому за ней очень интересно наблюдать. После этого у нас еще два забега», – сказала Кендалл.

В интервью Olympics.com Гретш посоветовала молодым спортсменам: "Пробуйте все, что можете, и ищите то, что вам нравится. Не бойтесь пробовать что-то. Если вам это не понравится, попробуйте что-то другое».