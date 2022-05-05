Кэти Ледеки: королева плавания вольным стилем 

Когда Кэти Ледеки в возрасте 15 лет сенсационно выиграла золото на своих дебютных Олимпийских играх в Лондоне, ее назвали новым Майклом Фелпсом. Со временем Ледеки, как и ее легендарный соотечественник, вписала свое имя в историю. Ледеки – одна из семи женщин во всех видах спорта, выигравших семь золотых медалей на Олимпийских играх. Она также трижды становилась вице-чемпионкой Игр, пятнадцать раз – чемпионкой мира, установила и побила всевозможные рекорды. В чем же секрет успеха королевы плавания?

Спорт у Кэти Ледеки, можно сказать, в крови. Ее мать в юности занималась плаванием и грезила тем, что дети обязательно пойдут по ее стопам. Дядя Кэти – сын чехословацкого эмигранта Джонатан Джозеф Ледеки – являлся совладельцем клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», впоследствии «Нью-Йорк Айлендерс» и команды АХЛ «Бриджпорт Саунд Тайгерс».

Когда Кэти было шесть лет, мать отвела ее в бассейн. Упорства и целеустремленности девочке было не занимать. Трудолюбие добившихся невероятных высот на новой родине родственников давало о себе знать. В школе Ледеки установила национальный рекорд Америки на дистанции 200 м вольным стилем, выиграла открытый чемпионат страны. Примером для подражания был для нее Майкл Фелпс: на одной из автограф-сессий звездного пловца маленькая Ледеки отстояла невероятно длинную очередь, чтобы получить заветную подпись. Даже не представляя, что впоследствии она подружится со своим кумиром и добьется таких высот, что Фелпс напишет про нее трогательное эссе.

Кэти Ледеки и Майкл Фелпс на предолимпийских сборах национальной команды США в 2016 году Фото © 2016 Getty Images

Ледеки тренировалась под руководством Юрия Сугиямы, который предложил заимствовать технику плавания у мужчин-вольников: активнее использовать бедра и делать более силовые гребки. Это способствовало спортивному прогрессу Ледеки и помогло добиться первых серьезных высот.

В 2012 году 15-летняя Кэти Ледеки дебютировала на Олимпийских играх в Лондоне как самая молодая участница сборной. Она вышла в финал заплыва на 800 м вольным стилем с третьего места, и сенсационно выиграла золото, побив при этом рекорд США, державшийся с 1989 года.

После Олимпиады в Лондоне Ледеки стал тренировать Брюс Геммел, который помог ей покорить новые спортивные вершины. Она работала под его началом ежедневно, практически без выходных, он применял новые технологии, разрабатывая для своей подопечной инновационные подходы в тренировках, помогал ей в психологическом становлении, поддерживал и мотивировал. Трудолюбивая и талантливая спортсменка уверенно шла за своими мечтами и всю себя отдавала спорту. В 2013 году Ледеки стала четырехкратной чемпионкой мира, установив при этом мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем. В 2015-м она блистала на чемпионате мира в Казани. Ледеки обновила свои же рекорды на 800 и 1500 м. Кроме этого выиграла еще три золотые медали — на дистанции 400 м вольным стилем с рекордом чемпионатов мира, 200 м вольным стилем и в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Кэти Ледеки на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Фото © 2016 Getty Images

На Играх в Рио в 2016-м Кэти произвела настоящий фурор. Несмотря на сильных конкуренток, в числе которых была шведка Сара Шестрем, американская легенда победила на дистанциях 200, 400 и 800 м, а также в эстафете 4х200 м вольным стилем, помимо этого стала вице-чемпионкой в эстафете 4х100 м вольным стилем. В Рио-де-Жанейро Ледеки уступила по числу медалей только Майклу Фелпсу.

«Кэти обладает выигрышной комбинацией, которая привела ее к успеху: у нее есть огромное желание, трудолюбие, талант, упорство, конкурентоспособность и поддержка семьи», – делился в интервью NBC Sports Брюс Геммел.

«Никто не подготовлен лучше, чем Кэти. Она гораздо сильнее остальных. Когда я смотрю, как она плавает, я понимаю: это искусство. Она завораживает легкостью и красотой своих движений. Когда она плавает с другими ребятами, кажется, будто они стоят на месте. За пределами бассейна, со своими друзьями по команде она расслаблена и улыбчива. Кэти болтает, смеется, валяет дурака, но стоит ей оказаться на бортике, как все меняется – она прыгает в воду и завоевывает мир», – делился Майкл Фелпс в своем эссе о Кэти Ледеки, написанном специально для ESPNW.

Кэти Ледеки в финальном заплыве на дистанции 800 м вольным стилем на Играх в Токио Фото © DNP PHOTO IMAGING EUROPE

Помимо всего этого Ледеки умеет проигрывать и извлекать из этого пользу. На чемпионате мира в 2017 году она уступила итальянке Федерике Пеллегрини, а в 2019-м стала второй после Ариарне Титмус из Австралии на своей коронной дистанции 400 м вольным стилем. В интервью после заплывов Кэти признавалась, что рада серебру, потому что это станет для нее мотивацией улучшить свой результат. И она доказала это на Олимпиаде в Токио, где взяла два золота на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем, став, таким образом, семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной пловчихой мира.

После Токио 24-летняя Ледеки не стала делать перерыв в карьере: спортсменка готовится к Играм в Париже и планирует продолжать свою карьеру до домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе. Кто знает, может ей удастся догнать своего кумира детства Майкла Фелпса по количеству завоеванных наград?