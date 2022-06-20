Плавание. Катинка Хоссу: неудержимая «железная леди»

Пловчихе Катинке Хоссу 33 года. Она участвовала в пяти Олимпийских играх, трижды становилась олимпийской чемпионкой, девять раз выигрывала личное золото на чемпионатах мира по водным видам спорта. Знаменитая венгерка за свой стойкий характер и умение справляться с невероятными сложностями получила прозвище «Железная леди». Катинка Хоссу является сильнейшей спортсменкой в комплексном плавании, на чемпионате мира-2019 она оформила победный дубль на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием. На домашнем чемпионате мира в Будапеште-2022 легендарная Хоссу в окружении преданных болельщиков в очередной раз демонстрирует всему миру непоколебимый характер.

Катинка Хоссу дебютировала на международной арене, когда ей было 15 лет. Юная спортсменка представляла Венгрию на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Тогда на дистанции 200 м комплексным плаванием ей удалось занять 31-е место. Позже – в декабре 2004 года – на чемпионате Европы на короткой воде в Вене Катинка завоевала свою первую медаль – бронзу в заплыве на 400 м комплексом.

Год за годом звезда Хоссу сияла все ярче. К своим третьим Олимпийским играм в Лондоне-2012 Катинка подошла в статусе одной из главных фавориток. На ее счету уже был титул чемпионки мира и три титула чемпионки Европы на длинной воде, она признавалась лучшей спортсменкой года.

Однако Игры в Лондоне стали для Хоссу настоящей трагедией и переломным моментом. В финальном заплыве на 400 м комплексным плаванием она стала лишь четвертой, а на 200-метровке комплексом и вовсе восьмой. После такой неудачи Катинка впала в глубокую депрессию. На тот момент она параллельно училась на психолога и пыталась разобраться в себе. 24-летняя Хоссу уже планировала завершить карьеру. Но тут свою роль сыграл муж Катинки – американский пловец и тренер Шейн Тусуп.

После провала на Олимпиаде в Лондоне Тусуп заявил супруге: «Знаешь, возможно, это лучшее, что могло произойти с тобой!». Сначала Катинка обиделась на своеобразную поддержку мужа, но через какое-то время поняла, что он был прав.

Катинка Хоссу и Шейн Тусуп на чемпионате мира 2017 года Фото © 2017 Getty Images

В 2013 и 2014 годах Катинка Хоссу приняла участие в большом количестве соревнований, где плавала, совмещая по несколько заплывов на каждом из них. На чемпионате мира-2013 на длинной воде в Барселоне она завоевала две золотые и одну бронзовую медаль. На чемпионате мира на короткой воде в Дохе-2014 венгерская пловчиха завоевала восемь медалей, четыре из которых были золотые.

На протяжении серии этапов Кубка мира Хоссу установила мировые рекорды в комплексном плавании на 100, 200 и 400 м. В 2014 году Хоссу побила мировые рекорды на короткой дистанции в заплывах на 100 и 200 м на спине, а также в комплексном плавании на 100, 200 и 400 м.

Хоссу устанавливала рекорды не только на дорожках в бассейне. В 2014 году венгерская спортсменка установила рекорд по сумме призовых для женщин в плавании, заработав 400 тысяч долларов за свои медальные достижения.

После триумфальных сезонов журналисты спросили Катинку: «Вы сделаны из железа?», после чего Хоссу получила прозвище «Железная леди из Венгрии».

Катинка Хоссу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Фото © 2016 Getty Images

Хоссу покорила мир плавания и начала штурмовать рекламный рынок. Она выпустила книгу, посвященную своему возвращению после провала на Играх в Лондоне. Было продано более семи тысяч экземпляров. Катинка заключила контракт с известной компанией и выпустила коллекцию купальников с символикой «Iron Lady», устойчивой к хлору. Муж и тренер легендарной пловчихи даже сделал себе татуировку Iron Lady на левом бицепсе. Бренд «Железной леди» растиражировали по всему миру. Катинка открыла свой клуб Team Iron в Венгрии.

На своих четвертых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хоссу поразила мировую общественность. Ей наконец удалось покорить олимпийский пьедестал. Причем трижды! Венгерская спортсменка завоевала золотую медаль и обновила мировой рекорд в комплексном плавании на 400 м, стала чемпионкой и побила олимпийский рекорд в аналогичной дисциплине на 200 м, а также стала победительницей на дистанции 100 м на спине. Помимо этого, Катинка завоевала серебро на дистанции 200 м на спине, уступив лишь Майе Дирадо.

Катинка Хоссу после победы на дистанции 100 м на спине на Играх в Рио-де-Жанейро Фото © 2016 Getty Images

Великая Хоссу участвовала в пяти Олимпийских играх, записала в свой актив массу рекордов и достижений. На чемпионате мира-2019 в Кванджу Хоссу стала первой пловчихой, выигравшей пять титулов чемпионки мира подряд в одном виде программы (в комплексном плавании на 400 м). Катинка стала вторым спортсменом, достигшим такого результата, после Майкла Фелпса, который стал рекордсменом на дистанции 200 м баттерфляем.

Две недели назад Катинка открыла свой первый ресторан здоровой еды в столице Венгрии. А сейчас 33-летняя Хоссу участвует в своем шестом чемпионате мира на длинной воде, который проходит в ее родном городе.

Я говорила своим соотечественникам, что после Игр в Токио я была не в лучшей форме и я не была уверена, что вернусь в плавание. Но когда я узнала, что чемпионат мира пройдет в Будапеште, я сказала себе: «Я должна быть здесь!» – сказала Катинка Хоссу журналистам на турнире.

Это красивый момент для завершения спортивной карьеры Хоссу в окружении болельщиков и команды. Но кто знает, чем еще решит удивить великая «Железная леди из Венгрии»?

· Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics

· Результаты соревнований смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.