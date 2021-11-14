Карате. Все чемпионы Токио-2020 выступят на чемпионате мира: что ждать, где смотреть

Даже в год Олимпийских игр в Токио — дебютных для карате, чемпионат мира остается одним из важнейших событий в мире этого восточного единоборства. Соревнования, которые пройдут в Дубае (ОАЭ) с 16 по 21 ноября, отличает широчайшая география участников — представлены пять континентов и 117 национальных федераций. При этом, не только число (более 1000), но и статус, и уровень спортсменов высочайший: достаточно сказать, что в чемпионате примут участие все восемь олимпийских чемпионов. Половина из них в Дубае будет отстаивать титулы мировых чемпионов. В ката рекордсменка Книги рекордов Гиннеса Сара Санчес из Испании попытается войти в историю, собрав в течение года золото чемпионата Европы, Олимпийских игр, финала Премьер-лиги и чемпионата мира. У мужчин в ката Рио Киюна еще до Игр в Токио был одним из самых титулованных каратек: в его активе пять первых мест на мировых первенствах (три в личном зачете и два в команде). Фаворитом Киюна подходит и к турниру в Объединенных Арабских Эмиратах. В кумитэ (поединках) в Дубай приедут два обладателя титула олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира: знаменосец сборной Франции на церемонии закрытия Игр Стивен да Коста (весовая категория до 67 кг) и Йована Прекович из Сербии (до 61 кг).

Команда Федерации карате России, также как и еще 11 сборных, будет представлена во всех 16 видах соревнований (по пять весовых категорий в кумитэ у мужчин и женщин, ката у мужчин и женщин, командные соревнования по ката и кумитэ). В самом легком весе (до 60 кг) бронзовому призеру чемпионата Европы-2021 Юрику Оганнисяну будут противостоять чемпион мира-2018 Анджело Кресченцо из Италии, чемпион Южной Америки Дуглас Брозе из Бразилии, а также Кайсар Алпысбай из Казахстана, одержавший победу на недавнем финале Премьер-лиги 1 в Москве.

В категории до 67 кг опытнейший Евгений Плахутин (выигрывал медаль чемпионата мира еще в 2014 году) входит в тройку фаворитов наряду с да Костой (Евгений — единственный, кто смог победить француза в этом сезоне). Еще один претендент на медаль — Дионисис Ксенос из Греции: в этом году он был сильнее Плахутина в финале чемпионата Европы. В более тяжелом весе — до 75 кг — шансы Камиля Салаева невысоки. Здесь выступит тройка призеров Токио: чемпион Луиджи Буса из Италии, серебряный призер Рафаэль Агаев из Азербайджана и выигравший бронзу Станислав Горуна из Украины. Эта категория обещает быть самой зрелищной: Агаев — настоящая легенда карате (пять титулов чемпиона мира) и он жаждет реванша у пятикратного чемпиона Европы Бусы за Олимпиаду и у Горуны за финал чемпионата континента.

В двух самых тяжелых категориях кумитэ у мужчин рассчитывать на медали каратекам из России довольно сложно, а вот высокое место в командном ката выглядит реальным. Трио Максим Ксенофонтов, Эмиль Сковородников и Мехман Рзаев в этом году выступает успешно и вполне может превратить бронзу Евро-2021, как минимум, в медаль аналогичного достоинства и на мире.

У женщин реальные шансы на медали есть сразу у трех спортсменок из команды Федерации карате России. Чемпионка Европы Анна Чернышева (единственная из команды, кто ездил в Токио) находится в блестящей форме: в недавнем финале Премьер-лиги 1 в Москве она одержала уверенную победу. Однако, в Дубае в кумитэ (весовая категория до 55 кг) соперницы будут более звездные: олимпийская чемпионка из Болгарии Ивет Горанова и трехкратная чемпионка континента, серебряная медалистка Токио Анжелика Терлюга из Украины.

Виктория Исаева является серебряной медалисткой последнего чемпионата мира в весовой категории до 68 кг. Однако главные соперницы с тех пор стали еще сильнее: чемпионка мира Ирина Зарецкая из команды Азербайджана успела добавить в свое резюме и серебро Олимпийских игр. К тому же, в категории Исаевой будет выступать и чемпионка Токио-2020 Ферьял Абдельазиз из Египта.

В самой тяжелой весовой категории в кумитэ наиболее высоки шансы на победу у Софьи Берульцевой из Казахстана. В Токио она выиграла бронзу, а в финале Премьер-лиги 1 в Москве в зрелищном поединке была сильнее Веры Ковалевой. Последняя также приедет в Эмираты в статусе претендентки на призовое место.

Чемпионат мира по карате-2021. Дубаи (ОАЭ). Расписание

по московскому времени

16 ноября, вторник

Мужчины. Кумитэ. Свыше 84 кг. Предварительный раунд. Начало в 08:00

Женщины. Кумитэ. Свыше 68 кг. Предварительный раунд. Начало в 09:45

Мужчины. Кумитэ. До 84 кг. Предварительный раунд. Начало в 11:15

Женщины. Кумитэ. До 68 кг. Предварительный раунд. Начало в 13:45

Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Предварительный раунд. Начало в 15:30

17 ноября, среда

Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Предварительный раунд. Начало в 08:00

Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Предварительный раунд. Начало в 10:00

Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Предварительный раунд. Начало в 12:30

Мужчины. Кумитэ. До 60 кг. Предварительный раунд. Начало в 14:30

Женщины. Кумитэ. До 50 кг. Предварительный раунд. Начало в 16:30

18 ноября, четверг

Мужчины. Кумитэ. Утешительный раунд до финалов. Начало в 08:00

Женщины. Кумитэ. Утешительный раунд до финалов. Начало в 09:00

Мужчины. Ката. Предварительный раунд. Начало в 10:00

Женщины. Ката. Предварительный раунд. Начало в 12:30

Мужчины. Кумитэ. Команды До раунда 32. Начало в 15:00

Женщины. Кумитэ. Команды До раунда 32. Начало в 17:00

19 ноября, пятница

Мужчины. Ката. Команды. Предварительный раунд. Начало в 08:00

Женщины. Ката. Команды. Предварительный раунд. Начало в 09:00

Мужчины. Кумитэ. Команды. Плей-офф. Начало в 10:00

Женщины. Кумитэ. Команды. Плей-офф. Начало в 13:30

Женщины. Мужчины. Кумитэ. Команды. Утешительный раунд до финалов. Начало в 14:30

20 ноября, суббота

Поединки за бронзу.

Женщины. Ката. Начало в 09:00

Мужчины. Ката. Начало в 09:20

Мужчины. Женщины. Кумитэ. С 09:40 до 12:10

Женщины. Мужчины. Ката. Команды. С 12:10 до 13:10

Финалы

Женщины. Ката. Начало в 15:00

Мужчины. Ката. Начало в 15:10

Мужчины. Женщины. Кумитэ. С 15:30 до 17:30

21 ноября, воскресенье

Поединки за бронзу

Женщины. Кумитэ. Команды. Начало в 15:00

Мужчины. Кумитэ. Команды. Начало в 15:40

Финалы

Мужчины. Ката. Команды. Начало в 17:00

Женщины. Кумитэ. Команды. Начало в 17:15

Женщины. Ката. Команды. Начало в 17:50

Мужчины. Кумитэ. Команды. Начало в 18:05

Смотреть в прямом эфире чемпионат мира по карате-2021 можно будет на официальном YouTube-канале Международной федерации карате WKF. Финалы в прямом эфире покажет канал «Матч! Боец»