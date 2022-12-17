Обладатели олимпийских наград, чемпионы мира и континентов едут в Алабаму
Восемнадцатый чемпионат Азии по карате пройдет с 18 по 20 декабря 2022 года в Ташкенте. Столица Узбекистана ранее уже принимала соревнования такого уровня — в 2012-м и 2019-м. На этот раз статус и без того сильного по составу участников турнира повышает участие в нем призеров первых в истории вида спорта Олимпийских игр в Токио.
У женщин самый серьезный состав собран в индивидуальных соревнованиях по ката (набор движений). Главная звезда в этом виде программы — обладательница бронзовой олимпийской медали и награды аналогичного достоинства на предыдущем чемпионате Азии Грейс Лау. В этом сезоне каратистка из Гонконга заняла третье место в соревнованиях по ката в рамках Всемирных игр в Бирмингеме (США). Также на победу в Ташкенте претендуют еще три спортсменки: серебряная медалистка чемпионата Азии 2021 Кришда Путри Априлиа (Филиппины), вице-чемпионка Игр исламской солидарности 2022 Фатеме Садеги (Иран) и Хикару Оно из Японии (серебро Всемирных игр 2022).
В кумите (поединках) весовая категория с самой высокой конкуренцией (всего у женщин их в программе соревнований пять) — до 55 кг. В ней выступят бронзовый призер Олимпийских игр Вен Цзы-юнь (Китайский Тайбэй), чемпионка Азии 2021 Хоан Ти Му Тан (Вьетнам) и звезда из страны, принимающей соревнования — Узбекистана — Севинч Рахимова (в ее активе бронза Игр исламской солиданости).
В категории свыше 68 кг главная претендентка на победу — Софья Берульцева. Каратистка из Казахстана после третьего места на Олимпийских играх в Токио обрела уверенность в себе и пополняет коллекцию наград на всех соревнованиях топ-уровня. Прошлый сезон Берульцева завершила бронзой чемпионата мира, а в 2022-м выиграла два самых престижных турнира постолимпийского года — Всемирные игры и Игры исламской солидарности.
У мужчин в числе участников чемпионата Азии 2022 значится только один олимпийский призер. Это Абдельрахман Аль Масатфа из Иордании — обладатель бронзовой медали Токио 2020 в кумите в весовой категории до 67 кг. Его главный соперник — местный кумир Садриддин Сайматов. Три года назад узбекский каратека уже побеждал на чемпионате Азии (тогда турнир также проходил в Ташкенте), а в сезоне 2022 его главное достижение — золото Игр исламской солидарности.
Высокие шансы на успех у представителя команды хозяев и в весовой категории до 75 кг. В ней выступит чемпион мира 2021 и бронзовый призер Всемирных игр 2022 Дастонбек Отаболаев. Его самый серьезный соперник — Нурканат Ажиканов. В резюме спортсменка из Казахстана — третьи места на чемпионате мира и чемпионате Азии в прошлом году.
Соотечественник Ажиканова — Кайсар Алпысбай — один из главных фаворитов в категории до 60 кг. В сезоне 2022 его главное достижение — победа на Играх исламской солидарности. Соперник Алпысбая по финалу этих соревнований — чемпион Азии 2018 Абдулла Шаабан из Кувейта едет в Ташкент за реваншем.
Принципиальное противостояние ожидается также у тяжеловесов (до 84 кг): между триумфатором двух последних чемпионатов Азии (2019 и 2021) Забихоллой Пуршабом из Ирана и победителем Игр исламской солидарности Мохаммадом Альджафари (Иордания).
по московскому времени
18 декабря, воскресенье
07:00 — 09:00. Ката. Индивидуальные соревнования. Женщины. Мужчины. Групповой этап.
09:00 — 15:00. Кумите. Индивидуальные соревнования. Предварительный раунд. Женщины (до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, свыше 68 кг). Мужчины (до 55 кг, до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг, до 84 кг, свыше 84 кг).
19 декабря, понедельник
07:00 — 10:00. Ката. Командные соревнования. Женщины. Мужчины. Групповой этап.
10:00 — 14:00. Кумите. Командные соревнования. Женщины. Мужчины
14:00 — 17:00. Ката. Кумите. Индивидуальные соревнования. Команды. Поединки за бронзовые медали
20 декабря, вторник
07:00 — 13:00. Ката. Кумите. Индивидуальные соревнования. Команды. Финалы.
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