Восемнадцатый чемпионат Азии по карате пройдет с 18 по 20 декабря 2022 года в Ташкенте. Столица Узбекистана ранее уже принимала соревнования такого уровня — в 2012-м и 2019-м. На этот раз статус и без того сильного по составу участников турнира повышает участие в нем призеров первых в истории вида спорта Олимпийских игр в Токио.

Звезды карате, которые выступят в Ташкенте на чемпионате Азии 2022

У женщин самый серьезный состав собран в индивидуальных соревнованиях по ката (набор движений). Главная звезда в этом виде программы — обладательница бронзовой олимпийской медали и награды аналогичного достоинства на предыдущем чемпионате Азии Грейс Лау. В этом сезоне каратистка из Гонконга заняла третье место в соревнованиях по ката в рамках Всемирных игр в Бирмингеме (США). Также на победу в Ташкенте претендуют еще три спортсменки: серебряная медалистка чемпионата Азии 2021 Кришда Путри Априлиа (Филиппины), вице-чемпионка Игр исламской солидарности 2022 Фатеме Садеги (Иран) и Хикару Оно из Японии (серебро Всемирных игр 2022).

В кумите (поединках) весовая категория с самой высокой конкуренцией (всего у женщин их в программе соревнований пять) — до 55 кг. В ней выступят бронзовый призер Олимпийских игр Вен Цзы-юнь (Китайский Тайбэй), чемпионка Азии 2021 Хоан Ти Му Тан (Вьетнам) и звезда из страны, принимающей соревнования — Узбекистана — Севинч Рахимова (в ее активе бронза Игр исламской солиданости).

В категории свыше 68 кг главная претендентка на победу — Софья Берульцева. Каратистка из Казахстана после третьего места на Олимпийских играх в Токио обрела уверенность в себе и пополняет коллекцию наград на всех соревнованиях топ-уровня. Прошлый сезон Берульцева завершила бронзой чемпионата мира, а в 2022-м выиграла два самых престижных турнира постолимпийского года — Всемирные игры и Игры исламской солидарности.

У мужчин в числе участников чемпионата Азии 2022 значится только один олимпийский призер. Это Абдельрахман Аль Масатфа из Иордании — обладатель бронзовой медали Токио 2020 в кумите в весовой категории до 67 кг. Его главный соперник — местный кумир Садриддин Сайматов. Три года назад узбекский каратека уже побеждал на чемпионате Азии (тогда турнир также проходил в Ташкенте), а в сезоне 2022 его главное достижение — золото Игр исламской солидарности.

Высокие шансы на успех у представителя команды хозяев и в весовой категории до 75 кг. В ней выступит чемпион мира 2021 и бронзовый призер Всемирных игр 2022 Дастонбек Отаболаев. Его самый серьезный соперник — Нурканат Ажиканов. В резюме спортсменка из Казахстана — третьи места на чемпионате мира и чемпионате Азии в прошлом году.

Соотечественник Ажиканова — Кайсар Алпысбай — один из главных фаворитов в категории до 60 кг. В сезоне 2022 его главное достижение — победа на Играх исламской солидарности. Соперник Алпысбая по финалу этих соревнований — чемпион Азии 2018 Абдулла Шаабан из Кувейта едет в Ташкент за реваншем.

Принципиальное противостояние ожидается также у тяжеловесов (до 84 кг): между триумфатором двух последних чемпионатов Азии (2019 и 2021) Забихоллой Пуршабом из Ирана и победителем Игр исламской солидарности Мохаммадом Альджафари (Иордания).