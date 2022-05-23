Карате. Чемпионат Европы-2022: что ждать, где смотреть

С 25 по 29 мая в турецком Газиантепе пройдет чемпионат Европы по карате. На татами дворца спорта «Шахинбей» выйдут суперзвезды единоборства, в прошлом году дебютировавшего в программе Олимпийских игр.

У мужчин в кумите (поединках) традиционно самой острой будет борьба в весовой категории до 75 кг. В ней будет представлена вся четверка призеров Токио-2020: олимпийский чемпион Луиджи Буса из Италии, его противник по финалу — живая легенда карате по прозвищу «Черная пантера» Рафаэль Агаев (на счету 37-летнего ветерана из Азербайджана пять побед на чемпионатах мира и невероятные одиннадцать — на континентальных чемпионатах), а также поделившие бронзу Габор Харшпатаки из Венгрии и Станислав Горуна из Украины. Последний является действующим чемпионом континента: год назад в хорватском Порече он был сильнее Агаева.

Французский каратека Стивен да Коста будет главным фаворитом в категории до 67 кг. Олимпийский чемпион и знаменосец команды на церемонии закрытия Игр-2020 выиграл также чемпионат мира, но на Евро остался только третьим. Золото тогда увез в Грецию Дионисиос Ксенос. В соперничество двух звезд (а оба спортсмена уже успели в 2022-м выиграть по этапу Премьер-лиги 1) способен вмешаться турок Бурак Уйгур.

Соотечественник последнего — Эрай Самдан — в олимпийском финале уступил как раз да Косте, однако на остальных соревнованиях он выступает в более легком весе. В категории до 60 кг турецкий спортсмен будет в Газиантепе защищать титул чемпиона Европы. Главными соперниками Эрая выступят чемпион мира-2018 Анджело Кресченцо из Италии и еще один представитель греческой семьи — Христос-Стефанос Ксенос.

В самом тяжелом весе (свыше 84 кг) ожидается противостояние чемпиона мира-2021 и лучшего спортсмена года в кумите по версии WKF (Всемирной федерации карате) Гогиты Аркании из Грузии и хорвата Анджело Квешича, всякий раз останавливавшегося в шаге от финала на крупнейших турнирах.

В ката (наборе движений) в очередной раз сойдутся Дамиан Кинтеро и Али Софуоглу. Турецкий каратист исполнил программу чище на чемпионате Европы-2021 и победил, а испанский был выше визави на Играх в Токио и чемпионате мира в ОАЭ, где завоевал серебряные награды.

У женщин также выступят две обладательницы золотых олимпийских медалей. В ката главной претенденткой на победу будет рекордсменка Книги рекордов Гиннесса — 40-летняя Сандра Санчес. Испанская спортсменка в прошлом году провела идеальный сезон с победами на всех четырех главных турнирах: чемпионатах Европы и мира, а также в финале Токио-2020 и Премьер-лиги 1. В качестве главной конкурентки Санчес подходит к турниру по кумите (в весовой категории до 68 кг) Ирина Зарецкая. Каратистка, представляющая Азербайджан, является действующей чемпионкой Европы и мира, а также обладательницей токийского серебра.

У олимпийской чемпионки в кумите (категория до 55 кг) Ивет Горановой шансы на успех котируются несколько ниже. Дело в том, что в Газиантепе выступит главная соперница каратистки из Болгарии — Анжелика Терлюга. Спортсменка из Украины настроена на реванш за поражение в финале Игр в Токио: в этом сезоне она набрала отличную форму и успела одержать две победы на этапах Премьер-лиги. Бронзовый призер Игр Беттина Планк (Австрия) решила не рисковать и спуститься в категорию до 50 кг, где соперниц у нее куда меньше.

Еще одной украинской звезде — вице-чемпионке Европы-2021 Аните Серегиной — придется непросто: в кумите (до 61 кг) большая часть зрителей будет эмоционально поддерживать своего кумира — бронзового призера Игр Мерве Чобан.

Чемпионат Европы по карате-2022. Газиантеп, Турция. Расписание

по московскому времени

25 мая, среда

10:00. Ката. На выбывание. Женщины. Мужчины

12:30. Кумите. Лично. Поединки на выбывание и утешительный раунд. Женщины (до 61 кг, до 68 кг, свыше 68 кг). Мужчины (до 75 кг, до 84 кг, свыше 84 кг)

26 мая, четверг

10:00. Ката. Команды. На выбывание. Мужчины. Женщины

11:30. Кумите. Лично. Поединки на выбывание и утешительный раунд. Женщины (до 50 кг, до 55 кг). Мужчины (до 60 кг, до 67 кг)

16:30. Кумите. Команды. До раунда-16. Мужчины. Женщины

27 мая, пятница

10:00. Кумите. Команды. До полуфиналов включительно. Мужчины

12:30. Кумите. Команды. До полуфиналов включительно. Женщины

28 мая, суббота

09:30. Матчи за третье место и финалы. Ката и кумите (во всех категориях) лично

16:45. За третье место и финал. Кумите. Команды. Женщины

29 мая, воскресенье

09:00. Матчи за третье место и финалы. Ката. Команды. Мужчины. Женщины

10:00. Матч за третье место и финал. Кумите. Мужчины.

Смотреть онлайн чемпионат Европы по карате-2022 можно будет на канале Всемирной федерации карате