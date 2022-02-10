Юлия Канакина мечтала стать балериной. Однако скелетон изменил ее жизнь

В раннем детстве Юлия Канакина занялась художественной гимнастикой, однако мама спортсменки видела, что дочери этот вид спорта дается нелегко и решила не продолжать занятия.

Скелетон в ее жизнь пришел случайно. В городе набирали команду к зимним юношеским Олимпийским играм-2016 в Лиллехаммере, и тренер пришел на урок физкультуры. Преподаватель сразу же предложил ему пригласить в команду Юлию. Ученица показывала лучшее время в беге, хорошо получались у нее и упражнения легкой атлетики.

Услышав предложение тренера, Юлия сразу же отказалась. Она уже несколько лет занималась балетом и не видела себя в спорте. Однако ее мама думала иначе – услышав о визите тренера в школу, она настояла на том, чтобы Юлия хотя бы попробовала себя в новом виде спорта.

На первой же тренироке Юлия пригляделась тренерам. Она случайно пришла на встречу в кроссовках на плоской подошве и сразу же показала хорошее время в беге.

В интервью местным СМИ скелетонистка поделилась впечатлениями от первого спуска по местной трассе:

«В Красноярске на скелетоне очень маленькая трасса. Ты не успеваешь набрать скорость. Без скорости не действует центробежная сила. Едешь по бортам и чувствуешь страх от того, что ничего не видишь. Было темно, и трасса была не гладкой – кочка на кочке. Я думала, «Все, остановите, хватит!». Смотрю наверх – а там еще надо пройти метров 20 со скелетоном, который весит 35 кг, а я тогда тяжелее рюкзака еще ничего не поднимала».

В интервью Olympics.com Юлия сказала, что до сих пор благодарна маме за свою спортивную карьеру.

«В первую и главную очередь благодарна своей маме, которая привела меня в этот спорт, с этого начался мой путь. Для нее я всегда лучшая, она всегда поддерживала и никогда не осуждала».

Несколько месяцев Юлия попыталась совместить балет и спорт: днем приходила на репетиции, а с них бежала на тренировки. Она чувствовала, что не справляется, и когда хореограф секции балета попросил ее выбрать между искусством и спортом, Юлия сделала выбор в пользу скелетона. И до сих пор не жалеет о своем решении:

«Я не жалею об этом. Возможно и хотела бы заниматься на высоком уровне, но физически мне было не дано. Да и не было стремления занимать первые роли в театрах».

Карьера Юлии в скелетоне развивалась стремительно. Ее первые международные старты в юниорском скелетоне прошли в 2011 году, а в сезоне 2014/2015 она попала в состав сборной на Кубка мира.

Сейчас Юлия готовится к стартам на Играх-2022 в Пекине, стараясь минимизировать риск заболеть коронавирусом. По ее словам, строгие антиковидные меры в олимпийской деревне – это новая норма, к которой она уже привыкла.

«Пандемическая ситуация была год назад, есть сейчас, ничего не меняется, – говорит она Olympics.com. – Живем с этим и работаем без паники. Соблюдаем все меры безопасности, которые могут минимизировать шансы на заболевания. Иных вариантов у нас нет».