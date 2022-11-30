Канада – Марокко: что ждать и где смотреть

В двенадцатый игровой день чемпионата мира по футболу пройдут четыре матча, в которых продолжат определяться пары 1/8 финала турнира. 1 декабря завершат борьбу за выход в плей-офф сборные из группы F. Встречи начнутся в 18:00. Olympics представляет анонс матча Канада – Марокко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Канада – Марокко. Группа F. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эль-Тумама»

Отсутствие очков у сборной Канады после двух туров – можно назвать большой несправедливостью. Североамериканская команда проиграла дважды, хотя в одном случае - в игре с Бельгией в первом туре - точно этого не заслуживала. Канадцы создали у ворот соперника больше моментов, чаще били, один только Альфонсо Дэвис мог несколько раз огорчить Тибо Куртуа. Однако в итоге исход матча решил один момент – а именно выход к ворота Миши Батшуайи. Он реализовал свой шанс и принес своей команде победу. Во второй игре Канада забила первой и снова играла неплохо, но начались провалы в обороне, и хорваты прагматично реализовали все моменты. В третьем матче для канадцев уже ничего не решается – они в любом случае покидают турнир. Однако завершить чемпионат мира на хорошей ноте – неплохая мотивация для них.

А вот сборная Марокко продолжает борьбу. Победа или ничья в матче гарантированно выведут эту команду в плей-офф. Но африканской сборной точно не стоит думать о раскладах. Необходимо сыграть в полную силу и добиться результата. Ведь будет очень обидно – победить Бельгию и в последнем туре упустить шанс против команды, для которой уже ничего не решается.

Где смотреть?

Все матчи 1 декабря в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч. Страна». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.