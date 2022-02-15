Камила Валиева лидирует в женском фигурном катании после короткой программы

Камила Валиева лидирует в женском одиночном фигурном катании по итогам короткой программы. Обладательница мирового рекорда набрала во вторник (15 февраля) 82,16 балла и подойдет к произвольной программе с хорошим заделом.

Результат Валиевой, которая продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022 в соответствии с решением САS, носит предварительный характер, так как не завершено разбирательство, связанное с результатами допинг-теста спортсменки.

Валиева пока опережает действующую чемпионку мира Анну Щербакову (80,20) и японку Сакамото Каори (79,84).

Бронзовая медалистка последнего чемпионата мира Александра Трусова пока четвертая (74,60), а еще одна японка Хигути Вакаба идет пятой (73,51).

Во вторник вечером Хигути стала пятой фигуристкой в олимпийской истории, успешно исполнившей тройной аксель.

Шестой результат показала Ю Ен из Южной Кореи. Чемпионка юношеской Олимпиады-2020 набрала 70,34 балла.

Все результаты короткой программы можно найти здесь.

Соревнования возобновятся в четверг (17 февраля).

На льду: Валиева, Щербакова и Сакамото лидируют

Валиева начала короткую программу In Memoriam с того, что чуть не упала после тройного акселя. Затем она приземлила тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп и получила самую высокую оценку дня за сложность – 37,65.

Щербакова идеально откатала свою программу Dangerous Affairs, на которую перешла в середине прошлого сезона. Начала с двойного акселя, добавила тройной флип и закончила каскадом тройной лутц - тройной тулуп.

«Сегодня не волновалась, – сказала она. – Я так рада. Контролировала каждое движение, каждый прыжок, каждое вращение. Была полностью сосредоточена. Рада, что не совершила ни одной ошибки. Столько тренировалась, что все волнение ушло. Сегодня была совсем спокойна».

Сакамото, которая исполняла свою программу последней, дебютировала на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, а в декабре во второй раз стала чемпионкой Японии. Она показала лучший результат в карьере, получив 79,84 балла, и постарается улучшить собственное достижение образца 2018-го, когда заняла шестое место.

«Я так нервничала, чуть не расплакалась перед выступлением, – сказала Сакамото. – Рада, что мне удалось сохранить концентрацию до самого конца. Это лучшее, что я могла показать с этой программой. То, что я сделала это на Олимпиаде, точно добавит мне уверенности в будущем».

Падение после тройного акселя больно ударило по результату Трусовой, которая в произвольной программе может исполнить до пяти четверных прыжков. На пятой позиции пока идет Хигути, успешно исполнившая тройной аксель, но сама японка была недовольна оценками.

«Тройным акселем я вполне довольна, - поведала она репортерам. - Но общая оценка оказалась ниже, чем в командных соревнованиях. И это, конечно, меня расстраивает».

Тройной аксель Ю Ен был исполнен не так качественно, что тоже сказалось на оценке, а представительница Бельгии Луна Хендрикс совершила редкое для себя падение, в итоге показав седьмой результат с 70,09 балла.

Алиса Лю из сборной США идет восьмой (69,50). А вот ее соотечественницы Мэрайя Белл (63,58) и Карен Чен (64,11) упали, что отбросило их на 11-е и 13-е места соответственно.

Каори Сакамото (Япония) в ожидании оценок Фото © 2022 Getty Images

Расписание и где смотреть произвольную программу в четверг

В среду у фигуристок выходной день. Соревнования завершатся произвольной программой в четверг (17 февраля).

17 февраля, 18:00 - Одиночное катание, женщины - Произвольная программа

Вот где можно смотреть трансляции.