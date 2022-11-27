Камерун – Сербия: что ждать и где смотреть 

В девятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Откроет программу игрового дня в понедельник, 28 ноября, игра Камеруна и Сербии, которая начнется в 13.00. Olympics представляет анонс матча Камерун – Сербия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Камерун – Сербия. Группа G. Начало в 13:00 мск. Стадион «Эль-Джануб»

В первом туре Камерун и Сербия потерпели поражения от Швейцарии и Бразилии соответственно. При этом камерунцы, которых многие считали явными аутсайдерами группы, хоть и проиграли свой восьмой матч на чемпионатах мира подряд, произвели неплохое впечатление. В первом тайме они играли отнюдь не хуже Швейцарии и расклеились только когда пропустили гол вскоре после перерыва. Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после поражения был очень расстроен, но заявил, что теперь все следующие матчи будут решающими. И это действительно так - чтобы сохранить хотя бы минимальные шансы на выход из группы Камеруну надо обязательно обыгрывать Сербию.

В свою очередь, сербов при определенных раскладах устроит даже ничья, поскольку ключевым для них, скорее всего, станет матч против Швейцарии в третьем туре. Хотя победа, конечно, не помешает. Против бразильцев сербы, ослабленные потерями игроков из-за травм, держались чуть более часа, но все же дважды пропустили. Главный тренер сербов Драган Стойкович объяснил пропущенные голы усталостью футболистов. Что ж, в игре против Камеруна темп будет не столь высок. Хотя голевая феерия вполне возможна. По крайней мере, единственный матч между этими командами в 2010 году завершился 4:3 в пользу сербов, причем у камерунцев свой первый гол за сборную в карьере забил тогда нынешний лидер национальной команды Эрик Шупо-Мотинг.