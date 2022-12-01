Камерун – Бразилия: что ждать и где смотреть 

Групповой турнир чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре завершат матчи группы G. В пятницу, 2 декабря, в 22.00 по московскому времени начнутся сразу два параллельных матча в группе H, в одном из них Бразилия, гарантировавшая себе выход в 1/8 финала, сыграет с Камеруном. Olympics представляет анонс матча Камерун – Бразилия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Камерун – Бразилия. Группа G. Начало в 22:00 мск. Стадион «Лусаил»

Бразильцы не просто обыграли Сербию и Швейцарию. Команда Тите не пропустила ни одного гола и даже не позволила соперникам нанести хотя бы один удар в створ. Примечательно, что Бразилия установила новый рекорд ЧМ - она не проигрывает на групповой стадии мундиалей уже на протяжении 17 матчей с 1998 года. При этом Тите, похоже, настроен на серьезную ротацию в составе, благодаря которой шанс могут получить резервисты Дани Алвес, Эдер Милитао, Фабиньо, Габриэл Жезус и другие футболисты, не игравшие или почти не игравшие в Катаре. Травмированного Неймара мы, похоже, не увидим. Но Камеруну, само собой, лучше не обольшаться, ведь даже полурезервный состав сборной Бразилии будет звездным и очень сильным.

У Камеруна столь серьезных резервов нет. Команда имеет в активе одно очко благодаря ничейному результату матча с сербами. Для выхода в 1/8 финала ей необходимо только побеждать и надеяться на осечку швейцарцев (ничья или поражение), а также на не самый крупный выигрыш сербов. Главный тренер Ригобер Сонг из-за конфликта отстранил перед игрой с Сербией вратаря № 1 в стране Андре Онану, пусть и назвал его одним из лучших голкиперов Европы, точнее европейских чемпионатов. В шести предыдущих матчах бразильцы побеждали пять раз, единственный успех камерунцев (выигрыш 1:0) приключился на Кубке конфедераций 2003 года.