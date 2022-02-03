Как смотреть лыжные гонки на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 

В зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине примут участие 296 лыжников – по 148 мужчин и женщин.

Соревнования, включающие 12 дисциплин, пройдут в Национальном лыжном центре в кластере Чжанцзякоу, где можно будет увидеть множество финишных разборок, которые отличают этот вид спорта. Пересекая финишную линию, спортсмены часто падают, чтобы отдышаться после изнурительных гонок.

12 дисциплин включают шесть мужских и шесть женских гонок, которые пройдут с 5 по 20 февраля.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание и то, что вам понадобится при просмотре лыжных гонок.

Текст был впервые опубликован 18.01.2022.

ТАКЖЕ: Пекин-2022. Лыжные гонки: что нужно знать и за кого болеть.

Дисциплины лыжных гонок на Олимпиаде-2022 в Пекине

В этом виде спорта существует два типа гонок – на выносливость (дистанционные) и спринт – которые проводятся в двух стилях – свободном или классическом.

В свободном стиле спортсмены переставляют ноги из стороны в сторону (коньковый ход), а в классическом – передвигаются вперед, удерживая лыжи параллельно. Оба стиля используются в эстафетах.

Также гонки отличаются по типу старта – масс-старт, например, в марафоне, либо гонки с раздельным стартом, в которых лыжники уходят на трассу один за другим, а победитель определяется по времени.

Женские дисциплины

10км, классический стиль

7.5 + 7.5км скиатлон

Спринт, свободный стиль

Командный спринт, классический стиль

Эстафета 4 х 5км

30км масс-старт, свободный стиль

Мужские дисциплины

15км, классический стиль

15 + 15км скиатлон

Спринт, свободный стиль

Командный спринт, классический стиль

Эстафета 4 х 10км

50км масс-старт, свободный стиль

Звезды Пекина-2022 в лыжных гонках, за которыми нужно следить

История лыжных гонок берет свое начало в Норвегии. Английское «ski» происходит от старонорвежского «skid», которым обозначали единицу длины древесины – так что неудивительно, что именно норвежцы доминируют в данном виде спорта.

Эта нация возглавляет лыжный медальный зачет зимних Олимпийских игр, имея в активе 121 награду (47 золотых). Далее идут их соседи из Швеции, выигравшие 80 медалей.

Тем не менее, в этом рейтинге могут произойти изменения, особенно среди женщин, учитывая, что самая титулованная спортсменка зимних Олимпиад Марит Бьорген завершила свою карьеру после Пхенчхана-2018 – она выиграла 15 олимпийских медалей, из которых восемь золотых.

На «Тур де Ски» в декабре шесть разных стран попадали на высочайшие места в женской гонке на 10км классическим стилем – Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия и Австрия.

В Пхенчхане в командном спринте американки Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс поразили публику и самих себя, став первыми лыжницами из США, выигравшими олимпийское золото в этом виде спорта. Их удивление было таким сильным, что в конце гонки Диггинс повернулась к Рэндалл и спросила: «Мы только что выиграли Олимпиаду?»

Диггинс сохранила свою форму и в этом сезоне, правда, не смогла защитить титул чемпионки «Тур де ски». Она потеряла лидерство в общем зачете после столкновения с Фридой Карлссон, которая получила дисквалификацию.

Карлссон, покинувшая «Тур де Ски» досрочно после столкновения с Диггинс, также будет интересна еще и потому, что выиграла первую гонку сезона на этапе Кубка мира – 10км классическим стилем.

Диггинс примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, как и Наталья Непряева из сборной ОКР, которая выиграла «Тур де ски» в этом сезоне. Эбба Андерссон из сборной Швеции заняла второе место в многодневке, а норвежка Хейди Венг стала третьей.

Шведка Йонна Сундлинг, завоевавшая золото на чемпионате мира в личном и командном спринте, также может сказать свое слово.

Выиграв все гонки кроме одной на чемпионате мира 2021 года и все кроме двух гонок Пхенчхана-2018, мужская сборная Норвегии во главе со своей главной звездой Йоханнесом Клебо доказывает, что ее сложно победить.

25-летний лыжник, которого тренирует дедушка, выиграл три золота Пхенчхана-2018 и едет в Пекин после того, как повторил этот хет-трик на чемпионате мира 2021 года.

Совсем недавно мастер спринта выиграл «Тур де ски» с преимуществом в две минуты. Его соотечественник Эмиль Иверсен, победивший на 50км на февральском мировом первенстве, выглядит как человек, способный показать себя в гонках на выносливость. У Норвегии также было чистое преимущество в классическом спринте и индивидуальной гонке вольным стилем на 15км, так что эта команда полна талантов.

Один из главных соперников Клебо, Александр Большунов из сборной ОКР, также хорошо зарекомендовал себя на «Тур де ски», заняв второе место в общем зачете. Финн Ииво Нисканен финишировал третьим и выглядит сильным перед Играми в Пекине, но, возможно, может только мечтать повторить декабрьский подвиг, когда он завоевал золото на «Тур де ски» в тот же день, что и его сестра Кертту Нисканен.

ПО ТЕМЕ: Великие противостояния на зимних Олимпиадах: Йоханнес Клебо и Александр Большунов в лыжных гонках.

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стадион: Национальный лыжный центр в кластере Чжанцзякоу

(Все время пекинское, UTC+8)

5 февраля

15:45 Женщины. 7,5 + 7,5км скиатлон

6 февраля

15:00 Мужчины. 15 + 15км скиатлон

8 февраля

16:00 Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

16:50 Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

18:30 Женщины. Спринт, свободный стиль. Четвертьфиналы

18:55 Мужчины. Спринт, свободный стиль. Четвертьфиналы

19:25 Женщины. Спринт, свободный стиль. Полуфиналы

19:35 Мужчины. Спринт, свободный стиль. Полуфиналы

19:47 Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал

20:00 Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал

10 февраля

15:00 Женщины. 10км, классический стиль

11 февраля

15:00 Мужчины. 15км, классический стиль

12 февраля

15:30 Женщины. Эстафета 4 х 5км

13 февраля

15:00 Мужчины. Эстафета 4 х 10км

16 февраля

17:00 Женщины. Командный спринт, классический стиль. Полуфиналы

17:40 Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Полуфиналы

19:00 – Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал

19:30 Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

19 февраля

14:00 Мужчины. 50км масс-старт, свободный стиль

20 февраля

14:30 Женщины. 30км масс-старт свободный стиль

Спортсмены должны быть на пике своей физической и эмоциональной формы во время олимпийских соревнований по лыжных гонкам – это само собой разумеющееся. Первые гонки пройдут на следующий день после церемонии открытия и завершатся лишь в последний день Игр – 20 февраля. Спортсмены будут соревноваться в спринте, гонках на выносливость и эстафетах.

Предполагая, что спортсмен находится в отличной форме, следующие две вещи, на которые следует обратить внимание, – это подготовка снаряжения (контролируемая) и погодные условия (неконтролируемые).

Сервисеры играют важнейшую роль в подготовке лыж в любых погодных условиях и для любых трасс. Слишком много мази – и лыжник потеряет сцепление на подъемах и рискует упасть на спуске из-за чрезмерного скольжения. Сделают лыжи слишком цепкими – спортсмен не сможет набрать скорость, чтобы скользить по более гладким участкам трассы.

В скиатлоне также проходит смена лыж в стиле замены шин в «Формуле-1» – на половине пути спортсмены меняют лыжи для классического стиля на те, которые подходят для свободного стиля, делая это максимально быстро.

Снегопад может изменить условия трассы, как и слишком теплая или слишком холодная погода, либо переменчивые условия на протяжении всей гонки – все это может повлиять на результаты спортсмена, независимо от того, насколько он опытный гонщик.

Человеческая ошибка тоже может создать хаос, особенно в гонках с общего старта, в которых лыжники выходят на трассу одновременно. Один упавший может создать эффект домино, выбивая фаворитов в борьбе за медаль или спортсменов более низкого уровня, у которых, возможно, был всего один шанс участвовать в Олимпиаде.

Тот, кто лучше всех сочетает все аспекты лыжных гонок, имеет больше шансов выиграть медаль в нужный день. Но смогут ли такие спортсмены продолжить показывать столь же высокие результаты день за днем на Олимпиаде-2022 в Пекине?