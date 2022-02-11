Иван Федотов: все, что нужно знать о вратаре хоккейной сборной

В первом матче на хоккейном олимпийском турнире команда ROC с минимальным счетом обыграла сборную Швейцарии (1:0). Одним из главных героев встречи стал вратарь Иван Федотов, отразивший 33 броска.

«Выделил бы Федотова – лучшим в составе нашей сборной был вратарь. Принес команде победу. Разумеется, другие ребята тоже молодцы, но Иван на твердую пятерку матч провел», – оценил выступление Владислав Третьяк, который будучи вратарем дважды выносил флаг СССР на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Olympics.com рассказывает интересные факты из биографии 25-летнего голкипера ЦСКА и команды ROC.

Родился в Финляндии

Иван родился в городе Лаппеэнранта вблизи российско-финляндской границы. Мама и папа познакомились в Санкт-Петербурге, но в ноябре 1996-го отдыхали в Финляндии. Мальчик появился на свет на исторической родине – в Финляндии жили его прабабушка и прадедушка по маминой линии.

«Да, у меня финские корни и родственники там есть, но я россиянин и всю жизнь живу в России. В Финляндию приезжаю в отпуск, чтобы побыть на природе, эмоционально разгрузиться. Это отличная страна для спокойного отдыха», – прояснил Федотов в интервью официальному сайту КХЛ.

Своим домом вратарь считает Санкт-Петербург, где прошло его детство. В этом же городе он начал заниматься хоккеем. Папа отвел сына в секцию после чемпионата мира 2000 года, который проходил как раз в Питере.

Мог бы играть в баскетбол

В молодости отец Федотова играл в баскетбол – вид спорта для преимущественно высоких ребят. Габаритами Иван пошел в папу и вполне мог бы играть центрфорварда в баскетболе. Рост Федотова – 202см. С годами вратарь научился извлекать из этого выгоду:

«У высокого роста есть свои преимущества, есть свои минусы – без этого никуда. В плане мобильности движений маленьким проще, но стараешься это нарабатывать. Не скажу, что я «деревяшка», хотя, может на фоне других более низких вратарей, это выглядит не так, как хочется. В плане преимуществ габаритов, если ты умеешь играть, навык отточен, то это помогает».

Прошел подготовку американского спецназа

В 2015 году Федотова задрафтовал клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». После этого Иван периодически ездил в Соединенные Штаты на сборы. В одну из таких поездок он ознакомился с системой подготовки американских спецназовцев.

На протяжении семи часов Федотов и другие хоккейные таланты проходили проверку на прочность. Обливание холодной водой, таскание 30-килограммовых мешков с песком по пляжу, прыжки в воду в одежде, приседания, отжимания – это лишь часть экзамена на стойкость. «Все было завязано на командной работе, плюс на тебя постоянно давят, кричат. То есть ты находишься в стрессовом состоянии. Интересный опыт», – подытожил спортсмен.

Научился справляться с эмоциями

Федотов дебютировал в КХЛ в 18 лет. Момент для первого выхода на лед был не самым приятным: перед третьим периодом команда крупно проигрывала. Иван долго ждал этого события, но оказался не готов к нему психологически. Переполненный волнением и эмоциями вратарь перегорел и пропустил две шайбы в заключительные 20 минут.

Со временем он выработал для себя оптимальный алгоритм: «Не нужно заранее себя накручивать. Надо абстрагироваться и подходить к матчам более умиротворенно. Если выделять отдельные игры из общей массы, это может навредить. Нужно всегда максимально концентрироваться на ловле шайбы, но не быть на эмоциональном пике».

Судя по первому матчу на олимпийском турнире – схема работает. На протяжении всей игры, которая выдалась довольно нервной, Федотов оставался хладнокровным и заряжал своей уверенностью партнеров по команде.

Любит читать и тяготеет к экстриму

В свободное время хоккеист занимается саморазвитием и читает книги. В электронной библиотеке вратаря хватает разной литературы: классика, психология и даже философия – осенью Иван познавал труды Артура Шопенгауэра.

Спокойные вечера с книгой Федотов чередует с экстремальными вылазками. Путешествуя по разным странам, он никогда не против порции адреналина: «Давно хочу с парашютом прыгнуть, на параплане летал, люблю со скал попрыгать, на квадроциклах погонять. Понятно, что всегда нужно отдавать себе отчет, стараться это все делать аккуратно, но это интересно, захватывающе».