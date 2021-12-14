«Зенит» сыграет с «Бетисом». Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы-2021/22

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы по футболу. В них команды, занявшие третьи места в группе Лиги Чемпионов встречаются теми, кто оказался на втором месте в группе Лиги Европы. Таким образом, из российских клубов соперников узнал только «Зенит». «Спартак» вступил в борьбу в следующем раунде – уже на стадии 1/8 финала.

По результатам жеребьёвки сформировались следующие пары:

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания)

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) – «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия)

Первые стыковые матчи пройдут 17 февраля («Зенит» сыграет с «Бетисом» на своем поле в Санкт-Петербурге), ответные – 24 февраля.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

«Хороший испанский клуб, который здорово контролирует мяч, хорошо атакует. Думаю, будет интересное противостояние – первый матч дома, ответный – на выезде. Есть и другие интересные пары – «Барселона» – «Наполи», «Боруссия» – «Рейнджерс». Как я и говорил, за последние пару лет Лига Европы стала более значимым турниром, чем раньше. Участвуют такие сильные клубы. Дай бог, нас будет ждать соперник в 1/8 финала. Жду интересный футбол, – сказал «Р-Спору» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.