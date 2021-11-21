Итоги второго этапа Кубка мира по конькобежному спорту-2021/22: Арефьев набирает ход, Кулижников – пока в засаде

На втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту-2021/22 в Ставангере россияне вновь, как и неделей ранее в Томашув-Мазовецком, остались без побед. Причем они опять-таки, как и в Польше, ограничились тремя призовыми местами. Больше всего обнадежил недавний юниор Артем Арефьев, на двух дистанциях 500 метров занявший второе и третье места. Чемпионка мира-2021 Ангелина Голикова стала бронзовым призером этапа во втором забеге на 500 м.

В прошлом сезоне именно Арефьев принес сборной России первую победу в укороченном Кубке мира-2020/21. В коротком спринте, ведь он является специалистом как раз в беге на 500 м. Вообще казалось, что пробиться в российскую спринтерскую дрим-тим на Игры в Пекине Артему будет непросто. Но на данный момент, именно Арефьев – явный лидер сборной в коротком спринте. Что он и подтвердил в Ставангере. Первые 500 м он бежал в третьей от конца стартового протокола паре вместе с Лораном Дюбри. Показал прекрасный разгон (9,54), но на финише все же уступил канадцу – 34,60 против 34,57. В итоге, Дюбри и Арефьев стали первым и вторым.

Во второй день Артем разогнался куда скромнее (9,70), зато показал хорошее время на круге и с результатом 34,67 занял третье место позади Тацуи Шинамы и Дюбри. В общем зачете Кубка на данной дистанции Арефьев уверенно занимает третье место. «Для разгона нужны эмоции, для круга - спокойствие и это сложно совместить, чтобы получить идеальную «пятисотку». Мы этим и будем сейчас заниматься. Ни сегодня, ни вчера чемпионского бега не было. Еще сегодня я чуть-чуть дернул пах за пару минут до старта, возможно, поэтому не получился разгон», - прокомментировал «Матч ТВ» свое выступление на норвежском этапе Арефьев.

Виктор Муштаков, упавший на первой дистанции 500 м в Ставангере и финишировавший пятым во второй день, идет на шестом месте в общем зачете Кубка. Чемпионы мира Павел Кулижников и Руслан Мурашов пока еще очень далеки от лучшей формы. Павел выиграл во второй день в Норвегии группу B, но не выбежал из 35 секунд (35,08), лучший результат Мурашова также пока скромен – 34,92.

Примечательно, что Голикова, как и Арефьев, по ходу этапа в Норвегии получила небольшое повреждение паха. Но это не помешало ей показать третий (37,71) и четвертый (37,83) результаты. Ольга Фаткулина дважды была пятой, Дарья Качанова – шестой и седьмой. Неплохо, но возможностей для прогресса хоть отбавляй. В том числе и в командном спринте, где россиянки стали пятыми, а россияне вообще не стартовали. Что касается средних и длинных дистанций, то в Ставангере лучшим из россиян стал Александр Румянцев, финишировавший с пятым временем на 10 000 м. Также отметим шестое место Елизаветы Голубевой на 1500 м, восьмое место Натальи Ворониной на 5000 м и победу Даниила Алдошкина на 1500 м в дивизионе B с личным рекордом. Правда, этого все равно не хватило бы для попадания в топ-10 в группе сильнейших. Теперь в Кубке мира предстоит небольшая пауза, соревнования возобновятся 3 декабря в Солт-Лейк-Сити.

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