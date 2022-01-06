Итоги «Турне четырех трамплинов»-2021/22: Кобаяси проигрывает, но побеждает

Японец Рею Кобаяси во второй раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов-2021/22, однако стать первым прыгуном, дважды собравшим «Большой шлем» ему все же не удалось. На заключительном этапе в Бишофхсофене 6 января выиграл Даниэль Хубер, а Кобаяси стал лишь пятым. Тем не менее, Турне все равно сложилось для него великолепно. Лучший из россиян Евгений Климов по итогам четырех этапов занял 19 место.

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Конечно, многие ждали от японца четвертой подряд победы. Тогда он бы сделал еще один после сезона-2018/19 «Большой шлем», превзойдя по этому показателю и Свена Ханневальда и Камила Стоха. Но, возможно, давление на Рею было слишком велико. Да и он сам предпочел довольно упитанную синицу в руках, не слишком рискуя в первой и второй попытках основных соревнований после победы в квалификации. После первого прыжка Кобаяси занимал только пятое место, пятым он и остался в итоге.

«Я очень счастлив, но в то же время чувствую усталость. Конечно, очень рад, что смог показывать стабильный уровень на протяжении всего Турне, однако немного грустно, что я не смог выиграть «Большой шлем». Тем не менее, я выиграл Золотого орла за победу в общем зачете, да еще и на 70-м юбилейном Турне», - приводит официальный сайт FIS (Международной федерации лыжного спорта).

Победу на заключительном этапе одержал 28-летний австриец Хубер, который прежде никогда не выигрывал этапы Кубка мира в личных соревнованиях.

По словам Даниэля, он очень много и тяжело работал, порой даже сомневаясь в собственных силах. Но, в итоге, выиграл, причем на домашнем трамплине, что стало для него вдвойне эмоциональным событием. Вторым стал Халвор Эгнер Гранеруд, третьим – Карл Гайгер, лидировавший после первой попытки. Сенсацией со знаком минус на Турне стало выступление прошлогоднего чемпиона Камила Стоха – поляк не набрал очков в двух первых стартах, после чего вообще пропустил оба соревновательных дня в Бишофсхофене. В общем зачете Турне вторым за Кобаяси стал Мариус Линдвик, топ-3 замкнул Гранеруд.

Россияне в Бишофсхофене выступили не слишком здорово. Климов на сей раз замкнул топ-30. Данилу Садрееву чуть не хватило до попадания в финальный раунд, он стал 32-м. Да и вообще перед «Турне четырех трамплинов» были надежды, что тот же Климов поборется за топ-10 общего зачета и за топ-5 на отдельных этапах. Но, возможно, пик его формы придется на Олимпийские игры в Пекине.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь