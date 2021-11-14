Итоги первого этапа Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22: роковая ошибка Захарова и провал Кулижникова

Стартовый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2021/22, который с 12 по 14 ноября проходил в Томашув-Мазовецком, сложился для сборной России не слишком удачно. Общими усилиями команда завоевала всего-навсего три награды – бронзу Ольги Фаткулиной в первый день на 500 м, а также серебро Ангелины Голиковой во второй день на 500 м и Руслана Захарова в масс-старте. Причем олимпийский чемпион Игр в Сочи по шорт-треку в борьбе за победу допустил досаднейший просчет – перепутал круги и начал ускорение уже после финиша.

В свои 34 года Захаров не просто проходит отбор в национальную конькобежную команду, но и смотрится на международных стартах очень достойно. А масс-старт, где сходство с шорт-треком весьма велико, и вовсе подходит Руслану практически идеально. Тактическая борьба, перемещения, побеги.... Вот и на сей раз в Томашув-Мазовецком вместе с Масахито Обаяши и Збигневом Бродкой россиянин сумел найти правильный момент для отрыва. И если поляк подустал, то Захаров и Обаяши догнали конкурентов на круг и разыграли победу между собой. Вот только на самом деле розыгрыша толком и не получилось, Руслан запутался со счетчиком кругов и предпринял финальное ускорение уже после финиша. Причем его уверенный спурт ввел в заблуждение и Обаяши, тот мгновенно прекратил радоваться и бросился за Захаровым. Не догнал, но, как выяснилось, необходимости в этом и не было.

«Мы догнали пелотон на круг, и непонятно, кому там показывал счетчик кругов, не звонил колокольчик, и я сбился со счета, а японец не сбился. Я копил силы на последний круг, а когда он финишировал, ехал за ним сзади без рук и подумал «ну блин, наверное, он накосячил, а я то молодец, пробежал еще круг». Секунд 30 я был чемпионом», - признался Захаров «Матч ТВ».

Очень близка к победе была и Голикова. Чемпионка мира-2021 в беге на 500 метров стала только четвертой в первый день, но затем прибавила и всего 8 сотых уступил чемпионке Эрин Джексон. Американка, которая несколько лет назад переключилась с роликов на классические коньки, сделала в Польше золотой дубль в коротком спринте. Но Голикову это не смущает, прорыв Джексон она объяснила особенностями медленного льда, в котором вязли не только россиянки, но и их главные соперницы из Нидерландов. Впрочем, именно на 500 м россиянки с учетом третьего места Фаткулиной добились в Томашув-Мазовецком главных успехов.

В командных гонках россиянки финишировали пятыми, а россияне, хотя и стали четвертыми, в итоге были дисквалифицированы (судя по всему, из-за несоблюдения технического регламента по экипировке). Что касается остальных личных результатов, то отметим также четвертые места Артема Арефьева (второй забег на 500 м), Виктора Муштакова (1000 м), а также неудачи лидеров – Натальи Ворониной и Павла Кулижникова с Русланом Мурашовым. Причем пара чемпионов мира в коротком спринте заняла на первой дистанции 500 м последнее 20-е (Кулижников) и предпоследнее 19-е (Мурашов) места. Кулижников затем слабо выступил и в группе B на другой день. Но понятно, что пока лидеры сборной России не форсируют форму, а, значит, особо беспокоиться не стоит.

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