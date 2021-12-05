Итоги Лиги чемпионов по велоспорту на треке-2021: Яковлев - призер общего зачета в спринте

Дебютная Лига чемпионов по велотреку завершилась на неделю раньше, чем планировалось. Поскольку соревнования в Тель-Авиве из-за новых карантинных мер были отменены, итоги первого в истории турнира подвели после сдвоенного этапа в Лондоне. Чемпионами стали у спринтеров Харри Лаврейсен и Эмма Хинце, а у темповиков – Кэти Арчибальд и Гэвин Гувер. А лучшим из пятерки участвовавших россиян стал спринтер Михаил Яковлев, замкнувший тройку призеров общего зачета.

Хотя из-за нового витка пандемии количество стартов Лиги чемпионов-2021 и пришлось сократить, ограничившись четырьмя этапами (Мальорка, Паневижис и дважды Лондон) турнир все равно получился по меркам велотрека очень ярким, собрав многих суперзвезд. Причем не только среди участников, но и среди ведущих и корреспондентов. Так, в студии работали пятикратная олимпийская чемпионка Лора Кенни (в девичестве - Тротт), которая, впрочем, после победы в Токио в мэдисоне, карьеру завершать карьеру не собирается, просто сделала небольшой перерыв.

Также в качестве постоянного эксперта выступал шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой. А непосредственно внутри полотна трека с лучшими гонщиками беседовала Кристина Фогель. Немецкая велосипедистка за свою карьеру выиграла два золота Олимпийских игр и 11 титулов чемпионки мира. Могла бы и больше, но в 2018 году попала в тяжелую аварию на тренировке, в результате чего нижняя часть ее тела осталась парализованной. Однако Кристина продолжает сохранять жизнерадостность и позитивный настрой, что демонстрировала в интервью с коллегами-велосипедистами во время Лиги чемпионов.

Все победители дебютной Лиги чемпионов по велотреку Фото © Ryan Pierse

Напомним, у спринтеров гонщики соревновались в спринте и кейрине, а у темповиков – в скрэтче и гонке на выбывание. Пожалуй, интриги перед заключительным этапом не было только в женском темповом зачете, где доминировала Арчибальд. Зато у мужчин-темповиков разыгралась настоящая драма – лидировавший перед последним этапом Себастьян Мора провалил (в том числе из-за наказания за опасную езду) заключительный старт и уступил пять баллов Гуверу. В женском спринте перед последним этапом лидировала Лиа Фридрих, но ее сумела обойти Хинце. У мужчин-спринтеров Лаврейсен удержал свое преимущество, хотя Штефан Боттикер также был очень хорош. Кстати, в полуфинале спринта в заключительный день в Лондоне немец опередил Яковлева всего на 26 тысячных секунды. Тем не менее, Михаил может быть доволен – с 72 очками в сумме он стал третьим, хотя плотность была невероятна - Василиуса Лендела он опередил лишь по дополнительным показателям, а гонщики, занявшие 5 – 6 места, набрали по 71 баллу. Помогла Яковлеву и неявка в Лондоне приболевшего Джеффри Хугланда.

Что касается остальных российских участников, то Денис Дмитриев, в итоге, стал девятым, у женщин в спринтерском зачете Яна Тыщенко заняла восьмое место, Анастасия Войнова – 16-я, Дарья Шмелева – 18-я. Отметим украинку Алену Старикову, занявшую в спринтерской классификации пятое место. Гульназ Хатунцева, пропустившая стартовый этап, в темповом зачете стала 17-й.

Все результаты этапов и положение в общем зачете Лиги чемпионов смотрите здесь

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