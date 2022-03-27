Итоги Кубка мира по прыжкам с трамплина-2021/22: Кобаяси вернулся на вершину спустя три года

Рею Кобаяси во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира по прыжкам с трамплина. 25-летний японец на финальном этапе Кубка мира-2021/22 в Планице не сумел ни в одном из двух стартов попасть в топ-3, но зато оба раза опередил главного конкурента в борьбе за Большой Хрустальный глобус Карла Гайгера. Таким образом, именно Рею можно назвать главным героем олимпийского сезона в прыжках с трамплина – помимо победы в общем зачете он первенствовал на «Турне четырех трамплинов» и завоевал золото Олимпийских игр в Пекине.

Финальный этап на «Летальнице» в Планице, как и предполагалось, стал настоящим фестивалем сверхдальних прыжков. На радость многочисленной местной публики наиболее успешно выступили на домашнем трамплине словенцы. Жига Йелар, Тими Зайц, Петер Превц и Анце Ланишек выиграли командный турнир, да и в личных соревнованиях выглядели очень мощно. Особенно в первый день, когда упомянутый квартет занял четыре первых места. Дебютную победу в карьере одержал 24-летний Йелар, вторым стал Превц, третьим – Ланишек, четвертым – Зайц. Во втором личном старте в Планице словенцы также были хороши, сразу пять из них попали в топ-7. Однако лучший из них Петер Превц занял третье место, победу одержал норвежец Мариус Линвдик, вторым стал японец Юкия Сато.

Рею Кобаяси по праву стал лучшим прыгуном с трамплина в олимпийском сезоне Фото © 2022 Getty Images

А что же главные дуэлянты в борьбе за Большой Хрустальный глобус? Напомним, что Гайгер отставал от Кобаяси перед финальным этапом на 66 очков. Отыграть их он мог только в случае собственных успехов при не самом блестящем выступлении Рею. Японец действительно дал сопернику шанс, в первом старте он занял пятое место, во втором – восьмое. Вот только Гайгер под финиш насыщенного сезона также подрастерял форму, о чем свидетельствуют его 12 и 16 места в двух личных стартах. В итоге, Гайгеру не удалось стать первым с сезона 2014/15 обладателем Кубка мира из Германии. Кстати, в том сезоне трофей взял Северин Фройнд. 27 марта 2022 года в Планице олимпийский чемпион, четырехкратный (включая полетное золото) чемпион мира и победитель 22 этапов Кубка мира Фройнд завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Кобаяси пока явно не думает об уходе. В сезоне 2021/22 он впервые стал олимпийским чемпионом (на нормальном трамплине), добавив еще и серебро (на большом трамплине). Также он выиграл «Турне четырех трамплинов» и семь отдельных этапов, набрав 1621 очко против 1515 у Гайгера. В общем, проявил себя просто превосходно. Таким образом, Рею вернулся на вершину спустя три года после своего выдающегося сезона-2018/19, где он завоевал Кубок мира с огромным преимуществом. Безусловно, в следующем сезоне японец постарается выиграть свой третий в карьере Кубок мира, что за всю историю удавалось только Матти Нюкянену, Андреасу Гольдбергеру и Адаму Малышу, а также завоевать свое первое золото на чемпионатах мира.

Результаты Финала Кубка мира смотрите здесь

Итоговый зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь