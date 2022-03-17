Итоги Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика): Китай – доминирует почти во всех видах

Сезон в дисциплине фристайла «лыжная акробатика» официально завершен. В FIS отменили оставшиеся этапы Кубка мира в России и Казахстане, поэтому финиш наступил преждевременно. Таким образом, последний крупный турнир сезона прошел на Олимпийских играх в Пекине в феврале.

У женщин шестой Хрустальный глобус в карьере забрала китаянка Сюй Мэнтао. У нее 385 баллов – две победы, одно второе и одно третье место на этапах этого сезона. Китайская команда вернулась к международным стартам после пропуска прошлого года из-за коронавируса. Поэтому возникали логичные вопросы, сможет ли Сюй Мэнтао сохранить форму. Но оказалось, что за этот год она стала еще сильнее. 31-летняя спортсменка показала, что по-прежнему лидер не только своей команды, но и лучшая в мире.

Сюй хорошо начала сезон в Руке еще в декабре, где оказалась лучше австралийской легенды Жаки Коппер, у которой 26 побед на этапах Кубка мира. У Сюй теперь 27. Она опередила соперницу и окончательно вошла в историю. Ведь 6 Хрустальных глобусов также нет ни у одной спортсменки в мире. У китаянки есть подиумы на 49 из 71 старта Кубка мира, а еще медали на всех соревнованиях чемпионата мира, в которых она участвовала. Это делает ее самой стабильной спортсменкой среди всех акробаток. Кроме того, она здорово выступила на домашних Олимпийских играх и стала первой спортсменкой в истории лыжной акробатики, выигравшей две медали – серебро в миксте и золото в личном первенстве.

Второе место в общем зачете взяла ее соотечественница Конг Фанью с 361 баллами. А чемпионка мира 2021 года Лаура Пил из Австралии с 294 очками стала третьей.

У мужчин Максим Буров защитил титул, завоевав третий Хрустальный глобус подряд. И это несмотря на пропуск двух этапов в Северной Америке. Все благодаря серии из четырех побед за две недели в Руке. В последних десяти индивидуальных соревнованиях Кубка мира, в которых участвовал Буров, начиная с 2020 года, спортсмен одержал девять побед. Теперь он в одном Чрустальном глобусе от легенд – Стива Омишлома и Николя Фонтейна.

Но уже в следующем сезоне на победу наверняка будут претендовать китайские спортсмены: ведь среди семи лучших по итогам Кубка мира оказалось 5 фристайлистов из этой страны. Сюй и Конг блистали среди женщин. Мужчины также показали исключительно хорошие результаты в сезоне 2021/22, а Ци Гуанпу выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Но не Ци продемонстрировал наибольшую стабильность среди партнеров по команде во время Кубка мира. Второе место в общем зачете занял Сунь Цзясю. А серебряный призер Олимпийских игр в миксте Цзя Цзунъян стал третьим.

Также спортсмены из Китая завоевали Хрустальные глобусы в командных соревнованиях: они стали лучшими и среди мужчин, и среди женщин. Следующий сезон фристайлистов в дисциплине «лыжная акробатика» начнется в ноябре 2022 года.