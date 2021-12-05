Итоги Кубка Дэвиса-2021: уверенный триумф российской дрим-тим!

Все понимали, что рано или поздно новое поколение российских теннисных звезд выиграет Кубок Дэвиса. И вот это произошло – 5 декабря 2021 года в финале в Мадриде команда Федерации тенниса России одолела Хорватию и завоевала знаменитую серебряную салатницу. Чемпионская дрим-тим - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и, конечно же, капитан Шамиль Тарпищев, при котором россияне побеждали и два предыдущих раза.

В 2002 году сборная России впервые завоевала Кубок Дэвиса в парижском «Берси» - в неимоверно сложно матче победную точку в финале против Франции поставил тогда совсем юный Михаил Южный. В 2006 году в Москве также со счетом 3:2 россияне обыграли в финале Аргентину благодаря выигрышу Марата Сафина в решающей встрече. Сейчас, 15 лет спустя, победное очко принес лидер нового поколения Медведев. Понятно, что напряжение витало в воздухе, но вместе с тем – по ходу всего Кубка Дэвиса-2021 не покидало ощущение, что россияне играли с солидным запасом. Что, в принципе, и неудивительно – с точки зрения личных достижений и рейтинга ATP удалось собрать настоящую дрим-тим, превосходящую конкурентов.

Вместе с тем в конце сезона даже очень большие мастера могут уставать. Медведев и Рублев провели сверхнасыщенный теннисный год, но все равно не просто приехали, а сыграли по полной программе. Каждый провел все пять одиночных матчей. Да, Андрей на групповой стадии уступил Фелисиано Лопесу и заставил понервничать в четвертьфинале против Элиаса Имера. Но в самые важные моменты в полуфинале и финале Рублев действовал блестяще. Так, в финале он сумел справиться с открытием Кубка Дэвиса-2021 Борной Годжо – 6:4, 7:6. Причем на тай-брейке второй партии при счете 4:5 в сложной ситуации выдал роскошный обводящий удар, создав себе плацдарм для победы в двух сетах.

Медведев? Даниил, может, и не был на Кубке Дэвиса столь же великолепен, как в своих лучших матчах, но при этом показал себя настоящим лидером. Выиграл все свои встречи, причем в двух сетах. Да, были сложности, порой перехлестывали эмоции, однако Медведев, как и положено второй ракетки мира и чемпиону турнира «Большого шлема», включался в важнейшие моменты. Так, на тай-брейке первого сета против Марина Чилича в финале он уступал 2:4, затем сделал двойную на сетболе, но все равно выиграл первую партию. После чего дожал-таки опытного хорвата – 7:6, 6:2, выиграв для России третий в истории Кубок Дэвиса. При этом и Карацев, сыгравший в трех парных матчах, и Хачанов, проведший только одну парную игру, и Донской, вообще не выходивший на корт, внесли свой вклад в общую победу. «Рад больше за команду, чем за себя. У нас была невероятная атмосфера в команде. И я рад быть частью именно этой команды», - прокомментировал на корте победу в Кубке Дэвиса Медведев. Сезон, начавшийся с триумфа россиян на ATP Cup, завершился выигрышем Кубка Дэвиса. А если добавить еще и выигрыш женской сборной Кубка Билли Джин Кинг и олимпийские успехи, то в теннисе в 2021 году россиянам действительно равных не было.

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